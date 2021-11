https://cz.sputniknews.com/20211108/kuchar-prozradil-vychytavky-jak-pripravit-v-domacich-podminkach-cappuccino-z-instantni-kavy-16428900.html

Kuchař prozradil vychytávky, jak připravit v domácích podmínkách cappuccino z instantní kávy

Z instantní kávy si můžete doma připravit cappuccino s nadýchanou pěnou. Pravda, pěna nebude mléčná, jako v klasickém receptu, ale kávová. Ale to přidá nápoji... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Je lépe zvolit instantní kávu dobré kvality, jinak se cappuccino nemusí podařit nebo bude bez chuti. Při vaření je také důležité dodržovat přesné poměry uvedené v receptu. Objem vody, cukru a kávy by měl být ve stejném poměru. Potom bude nápoj povzbuzující, aromatický a co je nejdůležitější, lahodný.K přípravě potřebujete nádobu o objemu 30 ml, v ní produkty odměříme. K tomu se hodí například sklenice. Dále potřebujete instantní kávu, cukr a vodu v poměru 1:1:1, to vše smíchejte v samostatné vysoké nádobě.Udělat nadýchanou pěnu na latte nebo cappuccino je umění. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je použít kávovar s parní tryskou. Pokud ho nemáte, pomohou i jednodušší kuchyňské spotřebiče.Automatický napěňovač mléka (cappuccinátor)V tomto případě nemusíte mléko předehřívat. Můžete si také vybrat, zda bude studené nebo horké, veškerou práci za vás udělá napěňovač, píše Roasty Coffee.Ruční cappuccinátorJe kompaktnější a levnější, je na baterie, jednoduchý k používání, rychle a snadno se čistí. Vše, co musíte udělat, je ponořit nástavec do mléka a zapnout spotřebič. Neměli byste však očekávat stejně bohatou pěnu jako od automatického cappuccinátoru nebo kávovaru.French press (konvice na filtrovanou kávu)S její pomocí si uvaříte nejen kávu, ale také našleháte mléko. Nápoj je potřeba zahřát, poté nalít do french pressu, ten uzavřít a začít aktivně pohybovat pístem nahoru a dolů, dokud se nezačne tvořit pěna. Nepřilévejte mnoho mléka, neboť jeho objem se po našlehání přibližně zdvojnásobí.Vařič a šlehačJednoduchá varianta, ale ideální nadýchané pěny v tomto případě nejspíš nedosáhnete. Mléko zahřejte, vezměte šlehač a rychle šlehejte, dokud nedosáhnete jeho správné „kondice“.Mikrovlnná troubaMléko můžete nalít do skleněné nádoby s víčkem a před zahřátím v mikrovlnné troubě silně protřepat. Druhou možností je mléko nejprve zahřát a poté rychle přelévat z jedné nádoby do druhé, dokud nezískáte pěnovou konzistenci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

