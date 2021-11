https://cz.sputniknews.com/20211108/lekarka-sdelila-proc-je-horky-caj-skodlivy-16436376.html

Lékařka sdělila, proč je horký čaj škodlivý

Lékařka sdělila, proč je horký čaj škodlivý

Lékařka Suri Dadaševová sdělila Sputniku, proč může být konzumace příliš horkých nápojů životně nebezpečná. 08.11.2021

„Většina lidí má ráda velmi horký čaj, kávu, nebo jiné nápoje, což může způsobit vznik rakoviny jícnu. Vysvětluje se to tím, že horké nápoje poškozují buňky vnitřního povrchu jícnu, a vznikají malá traumata, jež mohou později vyústit do rakoviny,“ řekla lékařka.Připomněla nutnost opatrnosti při konzumaci horkých nápojů, měly byste je dát trochu vystydnout, anebo přidejte studené mléko.Expert Nikolaj Strelnikov předtím prozradil agentuře Prime, jak se má správně uchovat káva.Hlavní problém uchování kávy spočívá v tom, že se do něj dostane kyslík. Probíhá reakce s zrny, která škodí jeho kvalitě, v důsledku čeho má káva méně nasycenou chuť.Kvůli nesprávnému uchování může vzniknout ořechová příchuť, anebo dokonce příchuť země, poznamenal expert. Kromě toho je třeba najít správné místo na uchování, Má to být dobře zavřený balíček, nebo těsně zazátkována skleněná nádoba.„Nádoba s kávou se má nacházet v tmavém chladném místě, kde nejsou jiné výrazné vůně. Hodí se obyčejná police kuchyňské skříně, když budou splněny příslušné požadavky,“ poznamenal Strelnikov.Dávat kávu do ledničky znalec neradí, ale zmrazit káva se dá. Za teploty 18 stupňů pod nulou a v dobrém balení zachová káva své kvality. Avšak máme si pamatovat, že není dobře ji rychle rozmrazit, řekl na závěr expert.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

