Luboš Procházka schytává kritiku za rozhovor se Zemanem. Přidala se i ČT

Zatímco Senát zvažoval spuštění článku 66 ústavy, prezident Miloš Zeman poskytl rozhovor pro Frekvenci 1. Mnoha lidem se ale příliš nezamlouvalo, že Procházka nebyl konfrontační. Dále šéfredaktora zpravodajství obviňují z nadstandartních vztahů s prezidentem. Mezi kritiky byla i Česká televize.Novinář Českého rozhlasu Filip Rožánek ve vysílání ČT24 uvedl, že posluchači se stali „svědky klasického komunikačního šumu, ale tentokrát ne kvůli nedostatku informací, ale kvůli jejich přemíře“.Další mediální experti jsou přesvědčeni, že za rozhovorem stála snaha kanceláře Hradu zastínit závěry konzilia ohledně Zemanova zdravotního stavu.Procházka odmítl, že by měl s prezidentem blízké vztahy, a vysvětlil, že se měl rozhovor natáčet již ve středu, ale kvůli zákazu návštěv se rozhovor posunul a byla zvolena telefonická varianta.Podle Procházky však skutečným problémem rozhovoru bylo to, že nebyl vysílán na veřejnoprávních médiích.Nicméně to nebyla pouze Česká televize, které se Procházkův rozhovor nezamlouval. Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra obvinil Procházku ze zneuctění profese žurnalistiky.Procházka se však bránil tím, že byl mírnější kvůli prezidentově nemoci.Na to už ale reagoval exministr Ivan Pilip, který po něm chtěl vědět, proč se Zemana nezeptal, zda je opravdu schopný vykonávat svůj úřad.Kromě toho Procházka na webu Frekvence 1 uvedl, že o rozhovor požádal Pražský hrad ještě před volbami. Kvůli Zemanově hospitalizaci však rozhovor nebyl možný. Minulý týden ale opět kontaktoval prezidentskou kancelář s tím, zda by byl rozhovor možný, až bude prezidentovi lépe. K rozhovoru nakonec došlo minulý pátek po hovoru Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO).Žádné otázky nebyly prezidentovi dopředu předloženy. Samotný rozhovor se nestříhal. Tímto reagoval i na domněnku psychiatričky a bývalé ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, že rozhovor byl natočený po částech na objednávku Hradu.Připomeňme, že v den rozhovoru zveřejnilo lékařské konzilium prohlášení ke zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Podle prohlášení se nemůže naplno věnovat svým pracovním povinnostem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

