Majitel Seznamu vysvětlil, proč se lidé neočkují a poradil, co s tím

Lukačovič se na svém Twitteru zamýšlel nad tím, „proč se spousta inteligentních lidí nenechá očkovat“. Zároveň ovšem na twitterovém vláknu přiznal, že v této otázce má „nulovou kompetenci“, neboť je jen „nedostudovaný programátor“.Příčina podle něj spočívá v takzvaném behaviorálním imunitním systému (BIS), který doplňuje náš klasický imunitní systém. BIS je ovšem obranný mechanismus v našem mozku, který, jak píše Lukačovič, má zajistit, abychom se patogenům zdaleka vyhnuli.BIS má podle něj za následek, že se lidé koronaviru bojí, a proto se nechávají očkovat. Zároveň ale BIS zapříčiňuje i to, že si mnozí lidé nechtějí do těla nechat vpravit neznámou látku, přestože se covidu-19 také bojí.„Inteligentní neočkovaní lidé“ si totiž říkají, že očkování podstupují dobrovolně a za případné zdravotní důsledky z vakcíny si mohou sami. Nicméně, koronavirus dobrovolně chytit nemohou, a za případné důsledky si sami nemohou.Podle něj je na prvním místě nedůvěra k politickým lídrům, ale i k farmaceutickým společnostem, které, jak Lukačovič připomíná, v poslední době zaplatily desítky miliard dolarů pokut za zatajování dat, vědomé poškozování uživatelů medikamentů a podobné nekalé praktiky.Dále se mnoho lidí domnívá, že již v minulosti byli „poškozeni systémem“. Pociťují nespravedlnost, kterou na nich spáchala státní správa či zdravotnictví. To ale není všechno.Zároveň ale udává argumenty, na které by neočkovaní mohli slyšet.Dále připomíná, že očkovaní téměř nekončí na jednotkách intenzivní péče a už vůbec na covid-19 neumírají.Podle něj nenaočkované lze velmi snadno přesvědčit o účinnosti vakcín.Zároveň podotkl, že na tyto argumenty nejspíše nebudou slyšet „konspirační antivaxeři“. Nicméně, jedná se o velmi malou skupinu lidí.Připomeňme, že v současnosti je plně naočkováno přes 6,1 milionu lidí, což je více než 57 % obyvatel. Zároveň probíhá očkování posilujícími dávkami. Těch bylo podáno přes 362 tisíc.Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík několikrát varoval před dominantní variantou delta. Podle něj se jí nikdo nevyhne. Ti naočkovaní ji ale mnohem snadněji překonají. Nenaočkovaným naopak hrozí vážný průběh nemoci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

