Mňam! Česká food bloggerka odhalila recept na perfektní tvarohové koblížky

Česká food bloggerka, která je známá pod přezdívkou Máma peče doma, se podělila o skvostný dezert na vynikající koblížky. Málokdo by přitom čekal, že k jejich... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Máte rádi koblížky ale nesnášíte jejich přípravu? Pokud nemáte dobré zkušenosti s kynutým těstem nebo vám jeho příprava přijde až moc zdlouhavá, máme pro vás skvělé řešení! Ideální a velmi rychlou volbou je totiž těsto na koblížky z tvarohu.A nutno poznamenat, že koblížky jsou opravdu výborné a vyrovnají se svou chutí i těm kynutým. A co na ně budete potřebovat? Na cca 20 koblížků si připravte tyto suroviny:2 vejce200 g polohrubé mouky + 50 g hladké mouky do misky ke tvarování koblížků250 g tučného tvarohu ve vaničce (okapaného)100 g cukru krupice1 balení vanilkového cukru6 g kypřícího prášku do pečiva45 g kukuřičného škrobu1 l olejecukr na obaleníPostup přípravy:1. V míse si vyšlehejte do pěny vejce, cukr a vanilkový cukr (cca 5 minut). Poté jemně vmíchejte okapaný tvaroh a nakonec přidejte i mouku s kukuřičným škrobem a kypřícím práškem do pečiva. Vše řádně promíchejte a dejte stranou.2. Do menšího kastrůlku si dejte 1 l oleje a ten zahřejte.3. Pomoučněnýma rukama berte malé kousky těsta a tvarujte kuličky. Je důležité, aby kuličky byly opravdu malé, jinak by po usmažení vevnitř nezůstalo tekuté těsto. Hotové kuličky pak dejte pomocí lžíce do rozpáleného oleje. Smažte z obou stran hezky dozlatova.4. Usmažené koblížky dávejte okapat na talíř vyložený ubrouskama a obalujte v krupicovém cukru.Reakce na receptA vypadá to, že recept sklidil úspěch i na Instagramu, kde o něm food bloggerka dala také vědět. Pod příspěvkem se totiž objevilo plno reakcí.Jiní souhlasili: „První recept, který jsem od Vás zkoušela a pořád můj nejoblíbenější.“Další podotýkali, že se jim na koblížky přímo sbíhají sliny. „Vypadají krásně, mňam!“ psali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

