https://cz.sputniknews.com/20211108/na-slovensku-zprisnuji-opatreni-v-cesku-denne-umira-zhruba-40-lidi-16437242.html

Na Slovensku zpřísňují opatření. V Česku denně umírá zhruba 40 lidí

Na Slovensku zpřísňují opatření. V Česku denně umírá zhruba 40 lidí

Nová vlna koronaviru naplno řádí v Česku i na Slovensku. U sousedů denně přibývá zhruba šest tisíc pozitivních testů a v Česku denně umírají až čtyři desítky... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T10:33+0100

2021-11-08T10:33+0100

2021-11-08T10:33+0100

česko

slovensko

česká republika

vakcína

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13450512_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1699046d7009bb831b85968fe21ff358.jpg

V Česku bylo v neděli zaznamenáno 2 996 pozitivních případů koronaviru. Je to zhruba o dvě stě více než minulý týden. V pracovní dny však počty nakažených znatelně přesahovaly sedm tisíc nakažených denně. Sedmidenní průměr na 100 tisíc obyvatel dosahuje 499 potvrzených případů a 14denní průměr je na 820 případech. Nyní nemoc prodělává 96 tisíc lidí.Nadále roste počet hospitalizovaných. V nemocnicích se s covidem-19 nachází 2 697 pacientů, z toho je v těžkém stavu 386 z nich. Celkem na nákazu zemřelo přes 31 tisíc lidí. V posledních dnech umírají denně zhruba čtyři desítky osob s covidem-19.Situace je složitá i na Slovensku. Podle posledních dat z 6. listopadu přibylo 5 338 pozitivních případů. V nemocnicích se nyní nachází 2 505 pacientů a z toho je 183 na jednotce intenzivní péče (JIP). Již dnes musí jednotlivé nemocnice převážet pacienty s covidem-19 z krajů do krajů kvůli přeplněným kapacitám.Slovenská data rovněž uvádějí, že 80 % z hospitalizovaných pacientů není plně očkováno. V zemi s necelým 5,5 milionem obyvatel je plně naočkováno zhruba 2,3 milionu osob.Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se 36 slovenských okresů ocitlo v černé kategorii, ve které mají platit ta nejpřísnější protikoronavirová opatření. Dalších 34 okresů je ve druhé nejpřísnější, tmavě červené, kategorii.V pátek o situaci s covidem-19 jednal slovenský Ústřední krizový štáb. Na stole je i vyhlášení nouzového stavu. Proti tomu však vystupuje vládní strana SaS i opozice. O víkendu mělo ministerstvo zdravotnictví dokončit návrh nových opatření.Testování žáků v ČeskuDnes v Česku začalo testování neočkovaných žáků na covid-19 v 31 okresech. Došlo tak k rozšíření počtu regionů z minulého týdne. Jako hranici pro lokální testování ministerstvo zdravotnictví určilo sedmidenní výskyt nákazy 300 případů na 100 tisíc obyvatel.Testování se tak dotkne zhruba 765 tisíc dětí, což tvoří zhruba polovinu žáků základních a středních škol. Žáci, kteří se odmítnou testovat a nebudou mít doklad o prodělání koronaviru v posledních šesti měsících, budou muset mít ve třídě roušku.Kromě žáků bezinfekčnost musejí doložit i pedagogové. Testy si však musí zajistit sami. Neočkovaní učitelé musí od minulého pondělí mít během výuky respirátor bez ohledu na testování.Po 15. listopadu již další antigenní testování ministerstvo neplánuje. Příčinou je, že tyto testy většinou nedokážou zachytit nakažené bez příznaků, což se týká především právě dětí. Uvedla to hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude lepší testovat v ohnisku nákazy celou školu prostřednictvím PCR metody.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20211106/nove-vyzkumy-odhalily-jakym-zpusobem-koronavirus-zasahuje-lidsky-mozek-16418940.html

slovensko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, česká republika, vakcína, očkování, koronavirus