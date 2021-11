https://cz.sputniknews.com/20211108/na-ukrajine-prozradili-podrobnosti-ucasti-v-certifikaci-nord-stream-2-16440257.html

Na Ukrajině prozradili podrobnosti „účasti“ v certifikaci Nord Stream 2

Na Ukrajině prozradili podrobnosti „účasti“ v certifikaci Nord Stream 2

Rozhodnutí o účasti Operátora sítí ukrajinských plynovodů v procesu certifikace plynovodu Nord Stream 2 má být přijato tento týden. Na Facebooku to napsal šéf... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T14:11+0100

2021-11-08T14:11+0100

2021-11-08T14:11+0100

svět

nord stream 2

kijev

gazprom

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/14371934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d8582e65eeab388293820eebddc8f3.jpg

Jeden z uživatelů sociální sítě položil ukrajinskému úředníkovi otázku o reakci německého energetického regulátoru Bundesnetzagentur na příslušnou přihlášku Kyjeva.Nord Stream 2 je plynovod vedoucí od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, skládající se ze dvou větví o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně. Gazprom hlásil ukončení výstavby plynovodu v září. Podle předsedy společnosti Alexeje Millera se spuštění plynovodu plánuje již v této topné sezóně.Dnes probíhá proces certifikace Nord Stream 2 AG jako nezávislého operátora. Má dvě etapy, nejdřív má německý regulátor vypracovat projekt rozhodnutí, pak ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může trvat několik měsíců. Berlín již obdržel z Moskvy úplný balíček příslušné dokumentace.Koncem října zaslal Operátor sítí ukrajinských plynovodů přihlášku Bundesnetzagentur k účasti v certifikaci operátora Nord Stream 2 AG.Dříve takučinil Naftogaz Ukrajiny. Podle šéfa společnosti Jurije Vitrenka hodlá Kyjev trvat na tom, aby certifikát nebyl vydán, poněvadž je to „v rozporu s evropskou legislativou“, a také proto, že akce Gazpromu nejsou „konkurenční.“V Rusku nejednou vysvětlili, že Nord Stream 2 je obchodní projekt. Moskva je rovněž připravena pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu, ale závisí to na četných faktorech, včetně objemů budoucích evropských nákupů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20211108/gazprom-zahajuje-precerpani-plynu-do-evropskych-podzemnich-nadrzi-16436523.html

kijev

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, kijev, gazprom, ukrajina, rusko