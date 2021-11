https://cz.sputniknews.com/20211108/pisarik-se-pred-novinari-rozplakal-zakaznikum-slibuje-dodavky-energii-pokud-jej-nebudou-zalovat-16439436.html

Písařík se před novináři rozplakal. Zákazníkům slibuje dodávky energií, pokud jej nebudou žalovat

Písařík se před novináři rozplakal. Zákazníkům slibuje dodávky energií, pokud jej nebudou žalovat

Majitel Bohemia Energy Jiří Písařík poprvé promluvil o konci své firmy. Na pondělní tiskové konferenci se dokonce před novináři rozplakal. 08.11.2021

Písařík v pondělí poprvé promluvil o konci činnosti své firmy a před novináři neudržel své slzy.Podnikatel obvinil z konce své firmy banky. Podle jeho slov Bohemia Energy od léta jednala s bankami o navýšení provozního financování či prodloužení stávajících úvěrů. V té době ve firmě ještě nevěděli, že ceny vystřelí do takových výšin.Dále obvinil dominantní dodavatele energií, včetně ČEZ, z toho, že po krachu konkurenta zneužívají situaci. Kvůli odchodu Bohemia Energy lidem účtují přemrštěné ceny, které jsou vyšší než na velkoobchodním trhu.Písařík dále zdůraznil, že jeho firma není v insolvenci a klienti by tak měli získat zpět své přeplatky za energie.Energie výměnou za nepodávání žalobyPodle novinářů serveru iDNES.cz majitel Bohemia Energy Jiří Písařík nabídl velkým odběratelům, veřejným institucím či nemocnicím převod pod Amper Market, což je jediná firma ze skupiny, která pokračuje s dodávkami elektřiny a plynu.V některých případech odběratelům nabízí dodávky i za původní ceny. Dodávky ale mají být pouze na dobu určitou a vždy jen na několik týdnů, a to za podmínky, že firmu nebudou spotřebitelé žalovat.Podle iDNES.cz někteří odběratelé na tyto podmínky přistoupili. Jiní ale tvrdí, že nabídka je nevýhodná.Písařík na tiskové konferenci oznámil, že Amper Market napřesrok skončí.Konec alternativního dodavatelePřipomeňme, že dne 13. října společnost Bohemia Energy rozhodla ukončit podnikatelskou činnost, a to spolu s dodávkami elektřiny a plynu. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích. Společnost dodávala energie domácnostem, drobným živnostníkům, ale i firmám s velkými odběry.Minulý týden ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal na Bohemia Energy trestní oznámení. Důvodem je podezření, že firma nabízela služby v době ukončování činnosti, podezření z účelového převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.Písařík v pondělí obvinění z účelového převodu majetku odmítl. Podle něj tak učinil proto, že v nemovitostech žijí jeho rodinní příslušníci a on nechtěl, aby se z těchto domů „stalo safari“ pro novináře.Trestní oznámení označil za absurdní. Své podnikání se totiž údajně snaží „ukončit slušně“. Majitel Bohemia Energy zdůraznil, že k žádnému trestnímu činu nedošlo. „Nikoho jsme neokradli,“ zdůraznil podnikatel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

