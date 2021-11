Schwarzenberg soucítil se Zemanem: Mám tu stejnou nemoc, kokos ale funguje poměrně docela dobře

https://cz.sputniknews.com/20211108/schwarzenbergovi-chybi-radar-v-brdech-kdo-byl-proti-snad-dnes-rozumi-proc-jsme-o-to-usilovali-16436891.html

Rozhovor začal plány knížete na důchod po odchodu ze Sněmovny. Ukázalo se, že nejsou ambiciózní.Pasivní zapojení do politického života ale nevyloučil.Co se týče směru strany TOP 09, založené Schwarzenbergem, dotyčný ho vítá, i když už nebude spoléhat na jeho rady.V rozhovoru se dotkl i nedávné kritiky, kterou exprezident Václav Klaus spustil na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. V rozhovoru pro MF DNES totiž Klaus na její adresu uvedl, že si ve funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny povede velmi zdárně, jelikož z jejích očí a tváře čiší zlo.Schwarzenberg Klausova slova označil za „nejlepší vysvědčení“ a přiznal, že Klaus „má zdravý politický instinkt a cítí velice dobře, že (Pekarová Adamová, pozn. red.) zosobňuje opačný způsob politiky, než on dělal a zastává, že ona opravdu představuje něco úplně odlišného a on to ví“.Komentoval dále i rozpory v koalici Pirátů a hnuti STAN, když po provedené analýze Piráti obvinili koaličního partnera z porušování koaliční dohody a z výzev ke kroužkování během uplynulých parlamentních voleb. To prý dle nich mohlo vést k tomu, že Česká pirátská strana ve volbách získala jen čtyři poslanecká křesla. Podle Schwarzenberga je to ale „blbé“.Dále poskytl radu, na co by se měla soustředit nová vláda v zahraniční politice.Na otázku o neprosazení stavby amerického radaru v Brdech bývalý ministr zahraničí uvedl, že to byla velká škoda.Kromě politiky byl rozhovor věnován i zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Schwarzenberg poukázal na to, že s prezidentem mají hodně společného, prý trpí stejnou nemocí, a tak mu bylo při pohledu na Miloše Zemana v nemocnici líto.„Já pajdám strašně, mám tu stejnou nemoc, co prezident Zeman, kdy vám vypovídají nervy službu. Taky jsem ohluchl a jedno oko mi odchází. Takže stav je blbý, ale přiměřený k věku. Člověk v 84 není obyčejně zdravý a prostě někdy v příštích letech budu muset taky odejít. To je normální vývoj. Ale je to nudný, když neslyšíte. Kokos ještě ale funguje poměrně docela dobře,“ poznamenal.

