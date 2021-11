https://cz.sputniknews.com/20211108/senzace-od-dominiky-gottove-verejnost-mela-by-vedet-ze-muj-otec-mel-vytouzeneho-syna-o-koho-jde-16444579.html

Senzace od Dominiky Gottové: Veřejnost měla by vědět, že můj otec měl vytouženého syna. O koho jde?

Senzace od Dominiky Gottové: Veřejnost měla by vědět, že můj otec měl vytouženého syna. O koho jde?

Prvorozená dcera Karla Gotta Dominika ve své knize Poslední roky s Karlem vytáhla ze skříně největšího kostlivce ze života slavného zpěváka. Tvrdí totiž, že... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T23:27+0100

2021-11-08T23:27+0100

2021-11-08T23:27+0100

celebrity

karel gott

syn

senzace

dominika gottová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1062/64/10626431_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_d917e2941c850a573b674159f273887e.jpg

Karel Gott má podle jejích slov nemanželského syna Huga s režisérkou, fotografkou a designérkou Alicí Kovácsovou, která byla jeho dlouholetou milenkou.„Získala jsem informace od dvou důležitých osob života mého otce, které mi to potvrdily, že bratra máme. Víme, o koho jde. Dotyčný chlapec je nezletilý a moc se neznáme, viděli jsme se jen sporadicky, asi jenom dvakrát. Myslím si ale, že by veřejnost měla vědět, že můj otec měl vytouženého syna. A to se ženou, která byla jeho celoživotní múzou a nyní se rozhodla odejít se svým synem žít na Kanárské ostrovy, kde jsou mimo dohled veřejnosti. Jsem si jistá, že Hugo je můj nevlastní bratr,“ tvrdí Dominika, která věří, že se jí s ním do budoucna podaří navázat bližší vztah.O tom, proč se s ním její otec nikdy veřejně nepochlubil, nemá ponětí. „Tohle už se nikdo z nás nedozví, proč to tajil,“ pokrčila rameny.Za zmínku stojí, že ještě před rokem jako důkaz o své pravdě poskytla Dominika médiím fotografii ze soukromého archivu, na které dělá zpěvákovi u kuchyňského stolu společnost malý, asi čtyřletý chlapeček.I když se o nemanželském synovi maestra a jeho milenky Alice Kovácsové šeptalo dlouhá léta, nikdo informaci nikdy nepotvrdil. Po jeho smrti však Alice, která žije s hudebníkem Ondřejem Havelkou, poznamenala, že tato informace nikomu nepomůže.Kovácsová se na toto téma vyjádřila pouze jednou, a to pro německý deník Bild. Informaci překvapivě nepopřela. Alice má přitom dvě děti, dceru Rozálii a syna Attilu, který má být utajovaným synem Gotta. Česká média však hovoří i o jménu Hugo. Kde je tedy pravda, to se teď neví. Jisté však je, že Dominika vytáhla tuto informaci v době, kdy vydává svou knihu o životě se slavným otcem. Samotná vdova Ivana Gottová prostřednictvím své mluvčí na tvrzení Dominiky reagovat nechtěla.Expres.cz: Věděla o tom rok a chtěla mlčetPodle portálu Expres.cz Gottova dcera informace o údajném utajeném bratrovi znala už delší dobu.Proč se ale Dominika teď rozhodla prolomit hradbu mlčení? I přestože to na první pohled vypadá jako promyšlený útok na macechu Ivanu Gottovou, pravda je prý někde jinde.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karel gott, syn, senzace, dominika gottová