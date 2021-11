https://cz.sputniknews.com/20211108/sexuolog-promluvil-o-surovine-ktera-je-nezbytna-pro-zdravi-muzu-16436162.html

Sexuolog promluvil o surovině, která je nezbytná pro zdraví mužů

Maso je surovina nezbytná pro mužskou potenci. V rozhovoru pro rádio Sputnik to prohlásil sexuolog a prezident Profesního sdružení sexuologických lékařů... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve zmiňovaném rozhovoru lékař poznamenal, že nepřítomnost této suroviny v jídelníčku často negativně ovlivňuje mužskou potenci a může vést k sexuální dysfunkci. Podle odborníka přitom nelze říci, že by byl rozhodujícím faktorem nedostatek bílkovin ve stravě, protože na zdraví mužů mají vliv i další patogenní faktory, jako je kouření, alkohol, přísné diety a špatný spánek.Kromě toho ale Kulgavčuk zdůraznil i to, že někteří muži mají tzv. „silnou sexuální konstituci“ a mohou si udržet sexuální výkonnost i za nepříznivých podmínek.Nutno ale zmínit i to, že podle sexuologa je na škodu také nadměrná konzumace masa. Může to totiž vést ke kardiovaskulárním onemocněním a metabolickým problémům. Lékař proto doporučuje sestavit si jídelníček z netučného masa, hovězího nebo krůtího masa, a také z křepelčích vajec, která obsahují velké množství bílkovin.Potraviny pro muže - ano či nePřipomeňme, že již dříve ruský sexuolog Dmitrij Garin vyjmenoval produkty, které snižují a zvyšují libido. Správná strava je podle něj považována za základ trvale vysokého libida, ale zároveň uvedl, že neexistuje jednotný jídelníček pro všechny lidi. Specialista doporučil nedržet žádnou konkrétní dietu, ale dodržovat základní princip. Na závěr ještě dodal, že libido zvyšuje hormon testosteron, který se nachází jak u mužů, tak u žen.Stejný sexuolog také uvedl, že častá konzumace některých potravin se negativně projevuje na mužském zdraví. Doporučil tedy mužům, aby se vyhýbali potravinám a nápojům, které snižují hladinu testosteronu, pohlavního mužského hormonu. Lékař poznamenal, že tento dopad má na lidské tělo velké množství kávy, alkoholu a máty.Negativně ovlivňují hladinu testosteronu také sladké sodovky s velkým obsahem cukru. Nezdravé stravování často vede ke snížení libida.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

