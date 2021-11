https://cz.sputniknews.com/20211108/testovani-na-skolach-brzy-skonci-rozhodl-resort-zdravotnictvi-plaga-ale-nesouhlasi-16443522.html

Testování na školách skončí, rozhodl resort zdravotnictví. Plaga ale nesouhlasí

Testování na školách skončí, rozhodl resort zdravotnictví. Plaga ale nesouhlasí

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od poloviny měsíce odstoupí od testování ve školách, které aktuálně probíhá v těch nejvíce zasažených okresech... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

I když dnes probíhá testování neočkovaných žáků, studentů a učitelů pomocí antigenních testů na školách ve 31 okresech, brzy to bude minulostí. Sice ještě okresy příští pondělí čeká druhé kolo, ale po 15. listopadu bude na pokyn resortu zdravotnictví testování ve všech základních a středních školách ukončeno.V neděli ze strany hlavní hygieničky Pavly Svrčinové padlo rozhodnutí, že testy se dál rozšiřovat nebudou. Stalo se tak i přes to, že v sobotu hranici 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel za týden, kterou resort pro testování stanovil, celkově překročilo již 61 okresů.Resort má však za to, že testování žáků a učitelů ve školách nemá na zastavení epidemie vliv, i když ho někteří požadují. Dokládají to prý zkušenosti například z Rakouska. Svrčinová navíc spolu s náměstkyní ministra pro zdravotní péči Martiny Koziar Vašákové tvrdí, že testy často nezachytí bezpříznakové nakažené. A právě mezi ně se děti řadí.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již v minulém týdnu prohlásil, že by bylo vhodnější testovat v ohnisku nákazy třeba celou školu, a to PCR testy na základě rozhodnutí hygieny. Svrčinová chce ale začít testovat hlavně žáky s příznaky.Pokud jde o ministra školství Roberta Plagu, ten s tímto krokem nesouhlasí. Bojí se totiž, že ochrana škol před koronavirem bude v následujících měsících nedostatečná. Navíc poukazuje na to, že hygienici už nyní nestíhají trasovat kontakty nakažených. Stejně tak je podle něj nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech.Přitvrdí vláda a bude se zpřísňovat?Vzhledem k tomu, jak se v posledních dnech a týdnech vyvíjí epidemiologická situace, je možné, že se budou zpřísňovat opatření. Sám Vojtěch v neděli na Primě prohlásil, že pokud bude nákaza i v příštím týdnu stoupat, vláda přitvrdí.Zmiňme, že v minulém týdnu kabinet rozhodl o tom, že na hromadných akcích nad tisíc účastníků nebude k prokázání bezinfekčnosti stačit od 22. listopadu antigenní test. Přípustný bude jen PCR test. Od prvního prosince se pak lidé budou muset prokazovat OTN (očkování, prodělání nemoci či test) na sjezdovkách.Svrčinová navíc připustila, že by se mohla zkrátit doba platnosti PCR testů, a to na jeden den.Následně ministr zdravotnictví dodal, že se Česko připravuje na očkování dětí od pěti let, jako se to už děje v USA.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

