Účastník lednového útoku na Kapitol požádal o azyl v Bělorusku

Účastník lednových protestů ve Washingtonu Evan Newman požádal o azyl v Bělorusku, informovala státní televize Belarus 1. 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Stoupenci Donalda Trumpa vtrhli dne 6. ledna do Kapitolu a na několik hodin znemožnili práci Kongresu. Při incidentu zahynula účastnice protestů, a také jeden policista. Poté, co policie vyhnala protestující z budovy, schválili kongresmani vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.„Američan Evan Newman žádá o azyl v Bělorusku. (…) Jeden z účastníků protestů ve Washingtonu, kterého americká vláda obviňuje z dobytí Kapitolu, překročil nelegálně běloruskou hranici a požádal o ochranu,“ praví se v televizním pořadu.Muž prohlásil, že byl zařazen na seznam zločinců, po kterých nejvíc pátrá FBI, přitom žádá veřejnost o pomoc v pátrání.„Myslím, že mě obviňuji ze šesti zločinů. Myslím, že jsou všechny trestné… Nemyslím ale, že jsem spáchal nějaký zločin. Jedno obvinění bylo velmi nespravedlivé, tvrdí, že jsem praštil policejního důstojníka, ale není to vůbec ničím podložené,“ řekl Newman.Vzápětí dodal, že si velmi dobře uvědomoval, že „bude identifikován, proto rychle vycestoval“.„Začal jsem se skrývat, cestovat po Americe, najal jsem si právníka, advokát řekl, že smím cestovat do Evropy na služební cestu. Proto jsem si ji naplánoval pro svoji společnost na výrobu tašek,“ řekl.Američan vysvětlil, že mu to umožnilo získat čas, aby se advokát seznámil s jeho případem, poněvadž v tomto čase se proti němu nevedlo žádné soudní líčení.Podle televizní zprávy byl Newman zadržen běloruskými pohraničníky v srpnu při pokusu o překročení hranice z ukrajinské strany, aby „tady později požádal o azyl.“ Urazil cestu z USA do Itálie letadlem, pak jel vlakem do Švýcarska, autem do Německa, pak do Polska, a dál na Ukrajinu, kde strávil asi 4 měsíce v Žitomíru, dokud si nevšiml, že ho sledují.„Neodhodlal jsem se požádat o azyl, dokud mě SBU nezačala na Ukrajině pronásledovat. Je to politické pronásledování a ne vyšetřování trestného zločinu,“ poznamenal Newman.Muž, který žil v Kalifornii s ženou a dětmi, promluvil v televizi o svých „příhodách“ v lesích u Pripjati. Jak se dostal do bažin, viděl divoké kance, hady, pavouky.V pořadu se vysvětluje, že se Newman v lednu zúčastnil protestů proti výsledkům hlasování ve volbách prezidenta USA.„Když jsem byl u Kapitolu, nikdo nelezl okny, byly tam stovky lidí. Poté, co jeden muž rozbil okno, a řekl nám, abychom tam lezli, nikdo to neudělal. Vláda sama vytváří od 90. let tyto situace, kterými nás testuje, a pak to označuje ze teroristický útok, nebo něco podobného,“ řekl.Na oddělení běloruského ministerstva vnitra pro občanství a migraci odmítli dát Sputniku komentář k informacím z televizního pořadu o Newmanovi a odvolali se na tajnost těchto údajů. Vysvětlili, že nemohou prozradit osobní data bez předběžného souhlasu konkrétní osoby. Sdělili ale, že se letos obrátili se žádostí o poskytnutí statutu běžence, o dodatečnou ochranu nebo azyl v Bělorusku tři američtí občané. Jejich žádosti jsou zatím zvažovány. O okolnostech a příčinách tohoto rozhodnutí Američanů zaměstnanci oddělení mluvit odmítli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

