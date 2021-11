USA obvinily Rusa Jevgenije Poljanina z kybernetických útoků

https://cz.sputniknews.com/20211108/usa-obvinily-rusa-jevgenije-poljanina-z-kybernetickych-utoku-16447551.html

USA obvinily občana RF Jevgenije Poljanina z kybernetických útoků, sdělil generální prokurátor Merrick Garland. 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov se podařilo 6,1 milionu dolarů z této částky Poljaninovi zabavit.Poljanin a Jaroslav Vasinskij jsou obviněni z kybernetického útoku a spiknutí s cílem kybernetických útoků a praní špinavých peněz.Již dříve USA sdělily obvinění ukrajinskému občanu Jaroslavu Vasinskému z kybernetického vydírání podle 11 bodů. Vasinskij a ruský občan Jevgenij Poljanin byli také zařazeni na seznam amerických sankcí na základě obvinění z příslušnosti ke skupině REvil, která způsobila škodu za více než 200 milionů dolarů. Jednou z obětí byla společnost Kasea, bylo infikováno 175 tisíc počítačů, kde byly nainstalovány její programy.Místo pobytu PoljaninaRuský občan Jevgenij Poljanin, hledaný Spojenými státy kvůli podezření z kybernetické kriminality, je pravděpodobně v Barnaulu, sdělil americký Federální úřad pro vyšetřování.Vydání ruského občana Dunajeva do USANa konci října Jižní Korea vydala do USA ruského občana Vladimira Dunajeva, kterému hrozí až 60 let vězení za počítačovou kriminalitu.Dunajev je obviněn z vytvoření vyděračského softwarového balíčku s názvem Trickbot. Ministerstvo uvedlo, že tento software infikoval miliony počítačů po celém světě.Zástupce šéfa FBI Paul Abbate zase uvedl, že jeho agentura bude údajné kyberzločince stíhat po celém světě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

