V Řecku vypukl skandál. Zdravotníci obelhali a naočkovali asi 100 tisíc odpůrců vakcinace

V Řecku vypukl skandál. Zdravotníci obelhali a naočkovali asi 100 tisíc odpůrců vakcinace

Řečtí odpůrci vakcinace zaplatili zdravotníkům 400 eur za injekci fyziologického roztoku, aby dostali certifikát o očkování proti covidu-19. Lékaři brali... 08.11.2021

2021-11-08T14:34+0100

2021-11-08T14:34+0100

2021-11-08T14:34+0100

Více než 100 tisíc lidí dostalo v Řecku falešný certifikát o vakcinaci po aplikování injekce fyziologického roztoku. Někteří lékaři peníze neodmítli, ale použili opravdovou vakcínu, aby neměli v práci nepříjemnosti. Na místním ministerstvu vnitra tento problém potvrdili, a poznamenali, že občanů s falešnými certifikáty je méně než 100 tisíc.Někteří občané mají teď co do činění s komplikovaným právním a sociálním problémem, protože dostali vakcínu proti vlastní vůli. „Oklamaní pacienti“ si mohou stěžovat na lékaře kvůli naočkování bez jejich souhlasu. Předtím ale budou muset přiznat fakt úplatku, za což jim hrozí vážný trest.Vládní kampaň na podporu očkováníMinisterstvo zdravotnictví ČR plánuje tento týden spuštění na sociálních sítích nové kampaně na podporu zvýšení proočkovanosti proti covidu-19. František Vrabel ze společnosti Semantic Visions upozorňuje, že sociální sítě umožňují přesné zacílení na různé generace a skupiny lidí, kteří doposud z různých důvodů očkování odmítají.Brutální kampaň, v níž budou figurovat reální pacienti s covidem-19, se chystá ministerstvo zdravotnictví spustit už v úterý.„Konečně, a já jsem viděl ty obrázky, přichází brutální kampaň. Zkrátka lidé musejí vědět, že covid-19 je ohrožení života,“ zmínil k tomu premiér Andrej Babiš.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha lidé musí vědět, jak to vypadá v nemocnicích a jak vypadají pacienti, kteří se nenechali naočkovat a skončili na jednotkách intenzivní péče.„Bude to kampaň, jak říká pan premiér, brutální, ale také realistická, aby lidé věděli, jak to vypadá v nemocnicích. Aby lidé věděli, jak vypadají pacienti, kteří se nenechali naočkovat a skončili na jednotkách intenzivní péče,” přiblížil podobu nové kampaně ministr Vojtěch po pátečním jednání kabinetu.Kampaň by měla být propagována jak na internetu, tak i v tištěných médiích, které čtou i senioři, aby se informace dostaly ke všem věkovým kategoriím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

