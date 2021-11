https://cz.sputniknews.com/20211108/vedci-prisli-na-zpusob-jak-se-vyhnout-demenci-16435186.html

Vědci přišli na způsob, jak se vyhnout demenci

Vědci přišli na způsob, jak se vyhnout demenci

Není žádným překvapením, že alkoholické nápoje mohou poškodit lidský mozek a přispět k rozvoji tzv. „alkoholické“ demence. Tomuto tématu se věnoval i britský... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T08:47+0100

2021-11-08T08:47+0100

2021-11-08T08:47+0100

zdraví

zdraví

alkohol

demence

vitamíny

prevence

zdravotní problémy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1183/37/11833749_190:0:1731:867_1920x0_80_0_0_432066b2bd589848cf0024c392c483b4.jpg

Alkoholické nápoje podle odborníků brání tělu vstřebávat vitamín B1, který udržuje mozek v dobré kondici.Kromě toho odborníci poznamenali, že pokud je mozek vážně poškozen vlivem alkoholu, pak pacient bude trpět ztrátou paměti. Navíc se pacient může dostat do situace, kdy si mezery v paměti zaplní něčím, co ve skutečnosti neexistovalo. Za zmínku stojí, že touto nemocí mohou být postiženi i mladí lidé.Dalším důsledkem této „alkoholické“ demence bude neschopnost vnímat nové informace nebo zvládat nové dovednosti, jak se uvádí v materiálu. Tento typ demence navíc může vést k problémům se soustředěním a rozhodováním.V rámci prevence pak lékaři lidem doporučili dodržovat zdravou stravu obsahující potraviny bohaté na vitamín B1. Jsou mezi nimi například ryby, fazole, čočka, zelený hrášek a slunečnicová semínka.Tři vitamíny důležité pro imunituAčkoli někteří lékaři tvrdí, že suplementace vitamínů není nutná, pokud je strava vyvážená, existuje přece jen několik z nich, které mohou pomoci posílit imunitu.Podle odbornice na výživu a zakladatelky společnosti Nutrition by Mia, Mia Syn, je to například vitamín D. Ten ovlivňuje vstřebávání vápníku a kostní homeostázu, ale hraje také klíčovou roli při modulaci imunitní odpovědi. Nedostatek tohoto vitamínu je spojen se zvýšenou autoimunitou a náchylností k infekcím.Jako další dotyčná zmínila vitamín K2 rozpustný v tucích, jenž bývá nejčastěji spojován se srážlivostí krve. Dokáže však modulovat i imunitní odpověď a funguje jako kofaktor pro určité plazmatické proteiny, čím žovlivňuje imunitní a zánětlivé reakce.Třetím důležitým vitamínem je vitamín C, který hraje klíčovou roli ve fungování různých buněčných funkcí jak vrozeného, tak adaptivního imunitního systému, a to včetně podpory epiteliální bariéry proti potenciálním „agresorům“. Navíc je schopen zkrátit dobu trvání běžného nachlazení, uvádí Sin.V neposlední řadě ale zmiňme také konzumaci zinku, který je nezbytný pro vývoj a aktivaci imunitních buněk.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211107/lekar-prozradil-nebezpecne-zmeny-materskych-znamenek-na-tele-16427285.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, alkohol, demence, vitamíny, prevence, zdravotní problémy