Velká skupina běženců směřuje k hranici s Polskem. Video

Velká skupina běženců směřuje k hranici s Polskem. Video

Velká skupina běženců směřuje k hranici mezi Běloruskem a Polskem. Informuje o tom Státní pohraniční výbor republiky. 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Zástupce mluvčího vládnoucí polské strany Právo a spravedlnost (PiS) Radoslaw Fogel učinil dnes ve vysílání Polského rozhlasu prohlášení, že kvůli oslabení ochrany hranice s Běloruskem zamíří na území Polska milion nelegálních migrantů.„Situace na východní hranici je stále kontrolována polskými službami, tady se nesmí nic ponechat náhodě. Když pustíme nelegální migranty, vydá se jejich většina do Německa, které je zase pošle do Polska, zůstaneme pak s milionem nelegálních migrantů, protože Bělorusko je zpátky nepřijme,“ řekl Fogel.V poslední době Litva, Lotyšsko a Polsko informovaly o růstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Státy zároveň obvinily Minsk ze způsobení migrační krize. Minsk všechna obvinění popřel. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk nehodlá dál zadržovat tok nelegálních migrantů do zemí EU, poněvadž kvůli západním sankcím na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou informovali o násilném vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Kvůli této situaci vyhlásil polský prezident na území hraničícím s Běloruskem mimořádný stav, ochrany hranic se účastní armáda a policie.Podle posledních zpráv se od začátku letošního roku pokusilo překročit hranici z Běloruska do Polska více než 30 tisíc lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

