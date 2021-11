https://cz.sputniknews.com/20211108/vladni-kampan-s-fotografiemi-umirajicich-lidi-na-facebooku-bude-adresne-zamerena-na-odpurce-16438516.html

Vládní kampaň s fotografiemi umírajících lidí na Facebooku bude adresně zaměřená na odpůrce očkování

Vládní kampaň s fotografiemi umírajících lidí na Facebooku bude adresně zaměřená na odpůrce očkování

Ministerstvo zdravotnictví plánuje tento týden spuštění na sociálních sítích nové kampaně na podporu zvýšení proočkovanosti proti covidu-19. František Vrabel... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Brutální kampaň, v níž budou figurovat reální pacienti s covidem-19, se chystá ministerstvo zdravotnictví spustit už v úterý.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha lidé musí vědět, jak to vypadá v nemocnicích a jak vypadají pacienti, kteří se nenechali naočkovat a skončili na jednotkách intenzivní péče.Kampaň by měla být propagována jak na internetu, tak i v tištěných médiích, které čtou i senioři, aby se informace dostaly ke všem věkovým kategoriím.Sociální sítě umožňují přesné zacíleníFotografie uvidí lidé nejdříve na sociálních sítích. Společnost Facebook poskytla vládě algoritmus pravděpodobně neočkovaných a kampaň tak bude adresně mířit přesně na ty, které má přesvědčit, aby se očkovat nechali.Lidé reagují na kampaň: Na mě to určitě fungovat nebudeTelevize Nova provedla pouliční průzkum, během něhož zjišťovala názory lidí na zahájenou kampaň.„Na mě to určitě fungovat nebude,“ sdělila žena.„Připadá mi to už takové za hranou,“ dodal muž.„Mělo by to být trochu citlivěji sdělené,“ dodala další oslovená žena.„Asi každá snaha je dobrá,“ dodal další.„Na krabičkách cigaret je to samé a moc to nezabránilo. Lidi kouří dál,“ dodal jeden z dalších oslovených.„Státní dluh už je takhle vysoký, takže si myslím, že by se ty peníze daly využít líp,“ zmínila mladá dívka.„Myslím, že to není za hranou. Každý způsob, jak přimět nenaočkované, je dobrej,“ zmínil další z oslovených.Vakcinace proti covidu v ČeskuČesko dlouhodobě bojuje s nedostatečnou proočkovaností. Politici i odborníci dlouhodobě mluví o tom, že potřebná míra proočkovanosti populace, aby došlo k výraznějšímu potlačení šíření epidemie covidu-19, je minimálně 80 procent. Proočkovanost se ale nyní pohybuje těsně pod 70 procenty.Dokončené očkování má v Česku přes 6,1 milionu lidí. Další lidé pak mají určitou imunitu po prodělání onemocnění či jsou uprostřed očkovacího procesu po první dávce.Zájem veřejnosti o očkování v posledních týdnech ale roste i v souvislosti se zrychlováním šířením nákazy a zvyšujícími se počty nakažených a hospitalizovaných.Ačkoli vakcíny nemají stoprocentní účinnost, tak očkovanému výrazně snižují v případě nákazy riziko těžkého průběhu či následného úmrtí. A právě velká část pacientů s covidem ležících v nemocnicích na JIP není naočkována.

