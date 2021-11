https://cz.sputniknews.com/20211108/vystavba-plynovodu-nord-stream-2-je-dokoncena-16442118.html

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 je dokončena

Výstavba Nord Streamu 2 byla dokončena, plynovod je nyní připraven na spuštění. Během telefonocké konference s investory to oznámil vrcholový manažer Gazpromu... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

„Výstavba plynovodu je dokončena. Nord stream 2 je připraven na spuštění,” uvedl Finikov.Nord Stream 2Plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září anyní probíhá proces certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako nezávislého provozovatele potrubí. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců. Ruský prezident Vladimir Putin však poznamenal, žejakmile německý regulátor dokončí tento postup, pak budeGazprom moci zvýšit dodávky do Evropy.Moskva zároveň upozornila, že smlouva o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu zůstane v platnosti po celou dobu její platnosti a Moskva nemá v úmyslu vzdát se ukrajinského tranzitu ani po jejím ukončení.Zmiňme, že evropský trh s plynem v posledních měsících zažívá těžké časy. Pokud se na začátku srpna futures obchodovaly za cenu kolem 515 dolarů za tisíc metrů kubických, pak se ke konci září více než zdvojnásobily. Dne 6. října dokonce dosáhly historického maxima – 1937 dolarů. Poté následovalo určité snížení, ale i přesto ceny stále zůstávají vysoké. To vše bohužel zvyšuje náklady na elektřinu pro obyvatele EU.Odborníci nárůst cen připisují nízké úrovni zaplněnosti evropských zásobníků plynu, omezené nabídce dodavatelů a vysoké poptávce po zkapalněném zemním plynu v Asii. Nedostatek plynu byl navíc podle ruského prezidenta Vladimira Putina důsledkem hospodářské politiky Evropské komise.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

