Zacharovová vysvětlila, jak mohou USA zlepšit své vztahy s Ruskem

Tímto způsobem dotyčná odpověděla na otázku, zda existuje šance, že se podaří vyřešit vízovou krizi a další problémy s Washingtonem.Připomeňme, že již dříve americké ministerstvo zahraničí zahrnulo ruské občany, kteří si přáli požádat o americké vízum, do kategorie Homeless Nationalities, což se doslova překládá jako „národnost bez domova“. Podle dokumentu na webu amerického diplomatického úřadu se k žadatelům „bezdomovcům“ řadí občané těch zemí, v nichž Spojené státy nemají konzulární zastoupení, nebo je politická situace natolik nestabilní, že americkým diplomatům neumožňuje uvažovat žádosti o vízum. Tito žadatelé jsou přiděleni na konzulát jedné nebo více sousedních zemí. Celkem bylo na seznam zařazeno deset států, včetně Somálska, Venezuely, Sýrie a Íránu. Ministerstvo zahraničí ale upřesnilo, že Rusové mohou žádat o americké vízum ve Varšavě.Od poloviny května americké velvyslanectví v Moskvě pozastavilo poskytování veškerých nediplomatických neimmigračních vízových služeb, což souvisí s rozhodnutím ruských úřadů zakázat najímání místních a zahraničních pracovníků. Stejně tak bylo pozastaveno iposkytování konzulárních služeb americkými diplomaty na konzulátech v Jekatěrinburgu a Vladivostoku.USA a „chiméra“Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová rovněž nedávno uvedla, že summit o demokracii, který se bude konat na konci roku na popud USA, je jen„další chimérou“ kolektivního Západu.Podle ní je toto setkání nutné k tomu, aby se ukázalo, že západní země mají nějakou konstruktivní sjednocující agendu. Zacharovová nicméně poznamenala, že taková agenda by měla mít určité příklady v praxi, a ne jen teoretické úvahy, které končí skandály.Podle diplomatky si dokonce i USA už uvědomily, že po událostech v Afghánistánu ospravedlnit své nároky na světové vedení vytvořením další vojenské koalice jaksi není „comme il faut“ (patřičné, pozn. red.). Dodala také, že místo toho Washington přišel s takzvaným summitem demokracie, který by mohl navodit pocit sjednocení Západu.Zacharovová navíc dříve poznamenala, co dle ní představuje skutečnou hrozbu pro americkou demokracii. Demokracii USA totiž neohrožuje „ruská propaganda“ a hackeři, ale americká nedůvěra v politické instituce, myslí si. Taktéž poznamenala, že podle výzkumu Pearsonova institutu pro studium a řešení globálních konfliktů a Centra pro výzkum vztahů s veřejností na Chicagské univerzitě za tím nestojí „ruské továrny na trolly“ nebo „čínské kybernetické jednotky“, které jsou zodpovědné za šíření dezinformací ve Spojených státech, ale samotní američtí politici, IT korporace a uživatelé sociálních sítí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

