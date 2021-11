https://cz.sputniknews.com/20211109/56leta-porizkova-se-svlekla-do-spodniho-pradla-a-promluvila-o-intimnich-zalezitostech-16452792.html

56letá Pořízková se svlékla do spodního prádla a promluvila o intimních záležitostech

56letá Pořízková se svlékla do spodního prádla a promluvila o intimních záležitostech

Bývalá světová topmodelka Pavlína Pořízková promluvila v jednom velmi otevřeném videorozhovoru o vztahu se svým manželem. Vyslovila se například k tomu, proč... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-09T15:24+0100

2021-11-09T15:24+0100

2021-11-09T15:24+0100

celebrity

rozhovor

instagram

manželství

video

pavlína pořízková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15171364_0:390:1201:1065_1920x0_80_0_0_15eb80cc0704bf9a5507faf5ae10a34a.jpg

Šestapadesátiletá Pořízková ve videu ze série Defying Ageism promluvila o svém manželovi, zpěvákovi kapely The Cars Ricu Ocaskovi, který před dvěma roky zemřel. I oni totiž měli ve svém soužití jisté neshody, a to zejména proto,že se prý Pavlína přestala svému manželovi líbit.Rodačka z Prostějova, kterou její krása proslavila ve světě, přitom myslela, že se svým manželem stráví celý život.Zmínila se také o tom, jak se měnil její vztah: „Řekla jsem: Nejsem šťastná a nevypadá to, že bys na tom chtěl pracovat, tak bychom to možná měli směřovat k rozchodu, případně rozvodu. On se na mě chladně podíval a odpověděl: Vypadá to, že jsi rozhodnutá, takže cokoli. To bylo celé, nemohla jsem tomu uvěřit.“Její muž však rok poté zemřel na selhání srdce. Modelka ho našla doma bez známek života.A jak na její přiznání reagovali lidé? Jen pozitivně. Psali jí, že je naprosto úžásná.„Krása, vytříbenost, poctivost a odvaha. Děkuji a velký respekt,“ reagovali na její rozhovor jiní.S chválou na její adresu se následně přidávali ostatní: „Chytré, ohromující a tak pravdivé!! Tohle by měla slyšet každá žena! Děkuji za upřímnost.“Pár žen také psalo, že poté, co dané video spatřily, příběh Pavlíny je rozplakal, ale i rozveselil.Modelka si tak svou upřímností a otevřeností opět získala náklonost ostatních.Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale před nedávnem oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211109/bohdalova-ma-v-devadesati-letech-pritele-jeji-partner-prozradil-detaily-z-intimniho-zivota-16449581.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rozhovor, instagram, manželství, video, pavlína pořízková