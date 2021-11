https://cz.sputniknews.com/20211109/bohdalova-ma-v-devadesati-letech-pritele-jeji-partner-prozradil-detaily-z-intimniho-zivota-16449581.html

Bohdalová má v devadesáti letech přítele. Její partner prozradil detaily z intimního života

Focko se neostýchal a šel s pravdou ven. Promluvil tak poměrně otevřeně o tom, o čem si už delší dobu cvrlikají vrabci na střeše. S Bohdalovou tvoří pár.Za zmínku stojí, že Focko se s Bohdalovou zná již od roku 1994, přičemž poprvé se měli potkat na třicátých narozeninách nyní už zesnulého herce Jiřího Pomeje.Následně dotyčný prozradil detaily z toho, jak s Bohdalovou tráví společné dovolené.Nebál se však zajít ještě dál a prozradil pikantnosti. Zabrouzdal tak například do tématu ženského orgasmu.A jak to tedy mají v intimním životě? To sice vědí jen oni dva, ale i tak podnikatel něco naznačil: „Máme se velice rádi, jsme spolu hrozně rádi, ale nehledejte v tom nic jiného. Ale jako ženská se mi líbila už odmala, byl to ten typ usměvavé, energické ženské, jaké se mi líbí.“Kromě toho ale ​Focko poznamenal, že se má od Bohdalové stále co učit. Považuje ji totiž za nejlepší podnikatelku a vyjednávačku, prý dokáže zařídit úplně všechno.Jiřina BohdalováBohdalová je známá česká herečka. Již od dětských let ji lákalo divadlo, a tak se přihlásila na Divadelní fakultu Akademie múzických umění (DAMU), kterou nakonec úspěšně absolvovala. Působila hned v několika divadlech, ale objevovala se také ve filmech a pohádkách. Zároveň se proslavila i svým hlasem, jelikož je výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Za svůj život a kariéru si Bohdalová odnesla již několik ocenění různého druhu.Pokud jde o její soukromý život, Bohdalová byla vdaná za Břetislava Staše, s nímž má dceru Simonu, známou herečku. Toto manželství Bohdalové ale nevyšlo. Nakonec se znovu vdala za svého kolegu Radka Brzobohatého, ale i tento svazek skončil rozvodem. Bohdalová má dva vnuky – Marka a Vojtěcha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

