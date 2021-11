https://cz.sputniknews.com/20211109/clen-ods-utoci-na-clenku-piratu-cesi-jsou-zmateni-pirati-fnukaji-ze-je-mezi-poslanci-malo-zen-16449357.html

Člen ODS útočí na členku Pirátů? Češi jsou zmatení: Piráti fňukají, že je mezi poslanci málo žen?

Sotva proběhlo první zasedání Sněmovny v novém složení a poslanci z České pirátské strany už vyjadřují na sociálních sítích nespokojenost. Co jim vadí? Co jim... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Kocmanová zveřejnila na svém účtu na Twitteru fotografie ze včerejší ustavující schůze, kdy šla ke končícímu předsedovi Sněmovny Radkovi Vondráčkovi z ANO složit poslanecký slib.Na tweet reagovalo několik koaličních partnerů Kocmanové.Člen TOP 09 Nicolas Andrejič si ale na fotce ničeho zvláštního nevšiml. „Ne,“ napsal.Asistent poslance a člen ODS jménem Tomáš rozhodl se nehádat, ale vysmál se malému zastoupení Pirátské strany ve Sněmovně.„První tweet, první pláč. Nebojte, příště budete mít ještě menší zastoupení,“ napsal.Kamera zachytila okamžik, kdy jsou kolem političky vidět jen muži. Mnozí komentátoři se proto rozhodli, že Pirátka narážejí na genderovou rovnováhu.„Promiňte, ale je to trochu únavné. Všichni to jsou občané naší republiky. A je to optický klam: každý 4. poslanec je žena, co vím,“ uvedl jeden uživatel.„Navíc zase manipulace, ženských je v nové PS rekordně nejvíc,“ dodal další.Zmiňme, že při první schůzi poslanci seděli v lavicích hlavního zasedacího sálu v abecedním pořadí. Návrh zasedacího pořádku podle příslušnosti k jednotlivým stranickým klubům bude plénum schvalovat až na další schůzi. Relevantní zasedací pořádek lze pozorovat na webových stránkách Poslanecké sněmovny.Ve Sněmovně usedne rekordní počet ženDo Sněmovny se v letošních volbách dostal rekordní počet žen – poprvé od vzniku České republiky budou tvořit čtvrtinu dolní komory parlamentu. Ve volbách do Sněmovny uspělo celkem 50 žen, což je podle údajů Českého statistického úřadu dosud nejvíce. Většina žen se do Sněmovny dostala díky pořadí na kandidátce a počtu mandátů, které dané hnutí nebo koalice získaly. Třinácti budoucím poslankyním přitom zásadně pomohlo takzvané kroužkování. Nejvíce budoucích poslankyň oproti pořadí na kandidátních listinách zvolili voliči koalice Pirátů a Starostů. Kroužkování pomohlo deseti z celkových třinácti zvolených poslankyň.Nejvíce žen, celkem 20, usedne v Poslanecké sněmovně za hnutí ANO, dalších 13 za koalici Pirátů a Starostů a o jednu méně za koalici Spolu. Ženy z hnutí SPD pak získaly pět mandátů z celkových 20 poslaneckých míst, na které hnutí dosáhlo.Zastoupení žen v posledních třech sněmovních volbách kolísalo. Zatímco v roce 2010 lidé zvolili 44 žen, což odpovídalo 22% zastoupení ve Sněmovně, o tři roky později jich ubylo a poměr poslankyň vůči poslancům se snížil na 19,5 procenta. V roce 2017 pak ženy opět tvořily Sněmovnu z 22 procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

