DLR obvinila Ukrajinu z obsazení osady v šedé zóně

Ukrajinští vojáci obsadili osadu Staromarjevka na kontaktní linii na Donbasu, vztyčili ukrajinskou vlajku a vykopali zákopy. Prohlásila to stálá zástupkyně... 09.11.2021

2021-11-09T14:59+0100

2021-11-09T14:59+0100

2021-11-09T14:59+0100

Média dříve oznámila, že Ozbrojené síly Ukrajiny obsadily osadu Staromarjevka ležící na kontaktní linii v Telmanovském okrese. Úřady DLR později oznámily, že více než 30 obyvatel Staromarjevky je občany Ruska. V tiskovém středisku 93. brigády ukrajinských OS Cholodnyj Jar ze své strany vyvrátili informaci o obsazení osady Staromarjevka na Donbasu.Zelenskyj o bezpečnostní situaci na Donbasu a sankcích pro RuskuUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že s americkým prezidentem Joem Bidenem, na pozadí konference stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) o změně klimatu v Glasgow, diskutoval o bezpečnostní situaci na Donbasu. Uvedl, že Spojené státy americké nadále podporují územní celistvost a reformy na Ukrajině.Zmiňme, že již dříve americká náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Victoria Nulandová uvedla, že Washington je připraven připojit se v jakékoli formě k jednání o urovnání situace na Donbasu.Kromě toho ukrajinský prezident schválil nový balíček sankcí proti Rusku, a to za organizaci voleb do Státní dumy na Krymu. Příslušné vyhlášky byly zveřejněny na webových stránkách hlavy státu.Uvádí se přitom, že vyhlášky vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Celkem tyto seznamy zahrnují 140 fyzických osob a 49 právnických osob, včetně společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností Group-IB, registrátoru doménových jmen Reg.Ru, loďařského závodu Moře ve Feodosii, studia Sojuz, simferopolské vazební věznice č. 1, ukrajinských aerolinek Khors Air a Camus Air.Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny rozšířila sankční seznam dne15. října – v tento den na něj byli zařazeni lidé, které kyjevské úřady obviňují z podílení se na organizaci a pořádání voleb do Státní dumy na Krymu a Donbasu. Jak vysvětlil tajemník dané rady Alexej Danilov, hovoříme zde především o členech volebních komisí. V samozvaných republikách Donbasu přitom nebyly žádné volební místnosti - jejich obyvatelé, kteří dostali ruské pasy, mohli buď přijet do Rostovské oblasti nebo volit online na portálu státních služeb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

