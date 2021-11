https://cz.sputniknews.com/20211109/expert-promluvil-o-pravdepodobnosti-nove-valky-mezi-svetovymi-mocnostmi-16451562.html

Expert promluvil o pravděpodobnosti nové války mezi světovými mocnostmi

Válka mezi světovými velmocemi je opět možná, protože mezi Spojenými státy a Čínou stoupá napětí, které by se mohlo přenést i do Evropy, uvedl předseda správní... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

„Rostoucí napětí konfliktu může vést k počátku ozbrojených akcí mezi světovými mocnostmi, válka se opět stala možnou ...,“ řekl v Moskvě během svého vystoupení ve Výzkumném ústavu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů J. M. Primakova Ruské akademie věd.Podle něj prožíváme „nebezpečné časy“ spojené s nepředvídatelností a nejistotou, na jejichž pozadí se země snaží snižovat vnější rizika a dosahovat vnitřní stability a v důsledku toho je nutné bránit a hájit vlastní pozice.Dodal, že v dějinách Evropy už taková období byla a skončilo to „velmi špatně", bylo to doprovázeno ničivými válkami, a takový scénář není v zájmu zemí. Na rozdíl od situace před 30 lety se však pozornost nyní přesouvá do Asie, kde Čína soupeří se Spojenými státy v transatlantickém prostoru.„Mnohým se tamní situace zdá být vážnější než v Evropě... Konflikt v Asii však bude mít přímý dopad na Evropu a nebezpečí, že se konflikt přenese i do našeho regionu, je zcela reálné,“ zdůraznil Schultz.Problémy ve vztazích mezi EU a Ruskou federací by proto podle něj neměly narušovat spolupráci mezi Ruskem a Německem.„Musíme monitorovat a hledat prostředky ke snížení napětí a předcházení konfliktům... Nejlepší obranou je spolupracovat na zachování bezpečnosti v Evropě, bránit ji a bojovat proti hrozbám... Zhoršení vztahů mezi EU a Ruskou federací nelze prostě brát jako samozřejmost. Nežádoucí eskalace a dezinterpretace akcí mohou vyvolat vojenský konflikt...,“ řekl Schultz.Podle jeho slov může být základem spolupráce boj proti klimatickým změnám, který nelze odkládat.„Změna klimatu vyžaduje okamžitou akci. Nemůžeme říci: vyřešme všechny naše problémy a neshody, a pak se budeme zabývat klimatem... Proto nyní naše země řeší problémy společně v Glasgow (na klimatickém summitu OSN),“ uzavřel Schultz.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

