Gazprom začal plnit plán týkající se načerpávání plynu do pěti zásobníků v Evropě

Gazprom začal plnit podzemní zásobníky plynu v Evropě, uvedla společnost.„Gazprom schválil a zahájil plán přečerpání plynu do pěti evropských podzemních... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Společnost již dříve dokončila plnění podzemních zásobníků plynu v Rusku pro zajištění nepřetržitého zásobování domácího trhu v zimě, poté měla začít zvyšovat dodávky do svých evropských zásobníků. Příslušné pokyny dal ruský prezident Vladimir Putin.Prezident hovořil přímo o skladech v Rakousku a Německu. Právě v těchto dvou zemích má Gazprom pět zařízení PZP – německé Jemgum, Katarina, Reden, Etzel a rakouský Haidach. Aktivní čerpání mělo začít 8. listopadu. V pondělí však nebyl pozorován žádný výrazný nárůst tranzitu. V úterý začaly dodávky již znatelně stoupat.Ceny plynu v Evropě v posledních měsících prudce stouply. Ještě na začátku srpna se futures obchodovaly za 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, ale do konce září se více než zdvojnásobily a 6. října vyskočily na historické maximum 1937 dolarů. To vše zvyšuje cenu elektřiny pro obyvatele EU.Odborníci se domnívají, že důvodem tohoto stavu je nízká úroveň skladovacích kapacit na kontinentu, omezená nabídka od dodavatelů a vysoká poptávka po LNG v Asii. Po Putinových pokynech ke zvýšení dodávek začala cena plynu v Evropě klesat. Kotace jsou však stále vysoké.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

