„Gigafactory nebude.“ Novinář Best uvedl, jak se investoři Volkswagenu nechali napálit novou vládou

Nová vláda v programu slibuje zajistit podporu malých a středních firem pomocí dotací. Dosáhnout toho ale plánuje zejména prostřednictvím zastropování dotací... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Novinář by od nové vlády očekával, že bude jednat konzistentně, a proto se domnívá, že pokud vláda slibuje zmenšit dotace velkým firmám, bude tak činit vůči všem takovým podnikům bez rozdílu. To by ovšem podle Besta ohrožovalo výstavbu takzvané gigafactory na výrobu automobilových baterií koncernovou společností Volkswagen, o kterou má Česko velký zájem. Přilákat takový projekt do Česka totiž rozhodně bude vyžadovat ze strany státu obrovské investice, a to nejspíš na úkor nějakých malých firem.„Koalice se zavázala osekat dotace velkým podnikům. Kdo teď řekne Volkswagenu - Děkujeme za podporu před volbami, ale gigafactory nebude?“ ptá se ironicky Erik Best.Továrna na autobateriePřipomeňme, že Česko před měsícem navštívil šéf německého koncernu Volkswagen Herbert Diess. Premiér Andrej Babiš s ním měl jednat o možné výstavbě gigafactory - tedy obří továrně na baterie do elektromobilů, kterou by automobilový gigant mohl v Česku vybudovat. S Diessem se však nakonec premiér nesešel a jednání o gigafactory se odložilo na půl roku.Jak ale podotkl ministr průmyslu a obchodu a šéf resortu dopravy Karel Havlíček, který s Diessem tehdy okrajově jednal, Volkswagen má prý stále velký zájem, aby se gigafactory vybudovala v ČR.Plánovaná česká továrna by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 000 až 800 000 osobních automobilů ročně. Záleží na technologii výrobce, respektive výrobců baterií z cínoveckého lithia a na kapacitě finálních baterií.Koncern Volkswagen, jehož součástí je i tuzemská Škoda Auto, se na elektromobilitu výrazně zaměřuje, do deseti let by měly70 procent jeho prodejů v Evropě tvořit elektromobily. V Evropě plánuje spolu s partnery postavit do roku 2030 celkově šest velkých továren na akumulátory.Vedle Německa a Švédska se firma rozhoduje o umístění další továrny například ve Španělsku. Jelikož půjde o obří investice, umístění dalších továren detailně analyzuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

