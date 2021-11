https://cz.sputniknews.com/20211109/hasenkopf-volba-narodniho-ptaka-je-stejna-jako-vnucovani-halloweenu-nekolik-kandidatu-vsak-navrhl-16456994.html

Hasenkopf: Volba národního ptáka je stejná jako vnucování halloweenu. Několik kandidátů však navrhl

Nedávno přijatá koaliční smlouva Spolu a Pirátů se STAN zahrnuje mimo jiného volbu českého národního ptáka. Tuto aktivitu bývalý poradce exprezidenta Václava... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém příspěvku na Facebooku Hasenkopf poukázal na to, že praxe výběru národních ptáků existuje především v Americe, Kanadě a taková horlivost pětikoalice vypadá jako touha získat přízeň u západních partnerů.Podle něj je to ze stejné kategorie, jako vnucovat Čechům halloween místo Dušiček nebo „nahrazovat Ježíška Santa Klausem (dříve dědou Mrázem)“.Na konci svého příspěvku se přesto sám rozhodl zúčastnit improvizovaných voleb národního ptáka a navrhl kandidaturu straky, zřejmě s ohledem na její sklon krást věci.„Jinak navrhuji straku, i když třeba Rosenbergův pták bude asi celosvětově proslulejší. (Otázka, co Morava a Slezsko, tam asi budou trvat na orlici.),“ dodal.Mnozí v komentářích opravdu vzpomínali na Plamennou orlici, která byla původním znakem Přemyslovců a Českého knížectví.„Máme přece orla, tedy českou (svatováclavskou), moravskou a slezskou orlici. Ti pitomci neznají ani náš státní znak,“ komentoval uživatel jménem Boguslav Zabinski.„Osobně se domnívám, že všechny důležitější otázky jsou uspokojivě vyřešeny, takže zbývá doladit ptáka a možná i rybu a je cajk,“ ironizoval další komentátor.Jeden komentující jako kandidáta na národního ptáka nabídl Petra Fialu.„Fiala je kytka. Ale národní rostliny mají Anglosasové taky,“ zasmál se zpět Hasenkopf.Vtipy tím neskončily.„Jasně, že HOLUB, protože v Praze jich máme bambilion a dokonce nám na Praze 3 díky Zeleným Pirátům vyroste holubník!“ napsal ještě jeden uživatel.„Co čáp bílý... (a pak by bylo potřeba vytvořit i nadaci na ochranu ‚čapích hnízd‘),“ odkazoval další komentátor na kauzu Andreje Babiše.Další uživatel se postaral o aktuálnější společensko-politickou agendu.„V nastávají době energetické nouze by to měl být pták mrazuvzdorný, nebál bych se prozápadně říct - na ruském plynu nezávislý,“ poznamenal v komentářích.„Tučňák,“ navrhl Hasenkopf.Český národní ptákDo volebního programu koalice Spolu občanských demokratů, lidovců a TOP 09 tento „ptačí“ bod prosadil na jaře europoslanec Alexandr Vondra. Podle něj je ostuda, že Česká republika dosud nemá v říši ptactva vlastního favorita.Koalice ODS, lidovců a TOP 09 do programu uvedla, že nový symbol Česka vybere v anketě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a základními školami.Po parlamentních volbách tento bod posunul i do koaliční smlouvy Spolu a PirSTANu, takže existuje velká možnost, že se stane součásti programového prohlášení vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

