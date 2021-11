https://cz.sputniknews.com/20211109/je-to-opravdu-tikajici-bomba-reditel-motolu-uvedl-jakymi-pacienty-se-nemocnice-plni-16454119.html

„Je to opravdu tikající bomba.“ Ředitel Motolu uvedl, jakými pacienty se nemocnice plní

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík během pořadu Epicentrum na portálu Blesk.cz porovnal současnou epidemiologickou situaci s loňským podzimem, a... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí v Česku přibylo 9253 prokázaných případů nemoci covid-19, o 1660 více než před týdnem. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví je hospitalizováno 3114 pacientů s covidem, což je nejvíce od konce dubna. Ve vážném stavu je na 440 nakažených koronavirem. Podle Ludvíka je to čtvrtina toho, co bylo loni ve stejnou doby, takže podle něj loňský scénář neopakuje. A to díky zkušenosti, lékům a očkování.Šéf Motolu k tomu poznamenal, že z hospitalizovaných pacientů s covidem je 70-80 % neočkovaných.Právě pod vlivem této teorie zavádí například sousední Rakousko nebo Sasko restrikce vztahující se pouze na neočkované jedince.Připomeňme, že neočkovaní od pondělí nemají v Rakousku přístup do velké části podniků, jako jsou kavárny, restaurace, holičství, ale i různé kulturní instituce nebo sportoviště. Zůstává jim v podstatě jen nákup v potravinách nebo lékárnách.Ludvík dále v rozhovoru souhlasil s nedávným tvrzením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který řekl, že epidemie skončila pro ty, kdo prodělali nemoc a očkovali se.Zdravotníci v pondělí podle ministerstva aplikovali 39 953 dávek vakcíny proti covidu, což je zhruba stejně jako minulé pondělí. Více než polovina připadla na posilující dávky očkování. Pro první dávku očkování si v pondělí přišlo 14 441 lidí. Dokončenou vakcinaci má nyní 5 833 005 lidí.Počet dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, přesahuje 12,5 milionu. Z 10,7 milionu Čechů je plně očkováno přes 6,14 milionu lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

