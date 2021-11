https://cz.sputniknews.com/20211109/lukasenko-naridil-jednat-s-ruskem-o-cene-plynu-16447924.html

Lukašenko nařídil jednat s Ruskem o ceně plynu

Lukašenko nařídil jednat s Ruskem o ceně plynu

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko svým dekretem schválil jako základ pro jednání návrh protokolu s Ruskem o postupu stanovování cen za dodávky plynu do... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Text návrhu protokolu se však již neuvádí.Prezident tímto dekretem pověřil vládu Běloruska k projednání návrhu protokolu s tím, že v případě potřeby umožní provést v něm změny, které nemají zásadní povahu, a také protokol podepsat po dosažení shody ve schváleném návrhu. Předpokládá se, že protokol bude dočasně uplatňován po uplynutí 10 dnůod data jeho podpisu až do jeho vstupu v platnost.Kromě toho bylo na daném portálu zveřejněno nařízení vlády, které rozhodlo pověřit ministra energetiky Viktora Karankeviče jednáním o návrhu tohoto protokolu. Zároveň bylo dotyčnému umožněno v případě potřeby provést změny, které nemají zásadní charakter, a také mu bylo delegováno právo dokument podepsat.Zmiňme, že již dříve v listopadu ruský premiér Michail Mišustin pověřil ministerstvo energetiky za účasti ruského ministerstva zahraničí jednáním s Běloruskem a podepsáním protokolu o cenách za dodávky plynu do Minsku a ojeho přepravě.Předtím, v říjnu, šéf Ministerstva energetiky Běloruska Karankevič oznámil, že probíhají práce na přípravě podkladů pro podpis smlouvy na dodávky ruského plynu do Běloruska na rok 2022. Dodal, že jejich podpis je plánován do konce roku a cena plynu pro republiku zůstane na úrovni roku 2021 – ve výši 128,5 dolarůza tisíc metrů kubických.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

