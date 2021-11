https://cz.sputniknews.com/20211109/lukasenko-nazval-boj-polska-proti-migrantum-vydiranim-16457253.html

Lukašenko nazval boj Polska proti migrantům vydíráním

Lukašenko nazval boj Polska proti migrantům vydíráním

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko k situaci na hranici s Polskem řekl, že boj proti migrantům pomocí tanků je dnes vydíráním. 09.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-09T18:17+0100

2021-11-09T18:17+0100

2021-11-09T19:25+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

vladimir putin

migranti

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/489/64/4896467_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_b17552dfe6370f9d23973352cd9bbe9b.jpg

Prezident dodal, že boj proti migrantům pomocí tanků je dnes vydírání. „Bojovat dnes proti migrantům pomocí Leopardů (tanky - pozn. red.)? No to promiňte. Jsme přece vojáci, chápeme, co to dnes znamená vést válku s těmito nešťastnými lidmi na hranici Polska, dejme tomu s Běloruskem, a vysílat kolony tanků. Je jasné, že jde o nějaký nácvik nebo vydírání,“ prohlásil Lukašenko.V pondělí Státní pohraniční výbor Běloruska informoval, že k hranici Běloruska s Polskem se vydala velká skupina uprchlíků ze zemí Východu a Afriky. Večer ve výboru uvedli, že situace s uprchlíky na hranici republiky s Polskem zůstává extrémně napjatá: před polskými zábranami na hraniční čáře se zastavilo více než 2 tisíce uprchlíků, mezi nimiž je mnoho žen a dětí. Polské bezpečnostní složky je nepouštějí, migranti se pokoušeli bariéry překonat.Jednání Putina a LukašenkaRuský prezident Vladimir Putin telefonicky hovořil s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem o situaci s uprchlíky na bělorusko-polské a bělorusko-litevské hranici, uvedla tisková služba Kremlu.Strany se také dohodly na pokračování kontaktů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, migranti, alexandr lukašenko