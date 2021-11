Lukašenko promluvil o mafiánské skupině zabývající se tranzitem uprchlíků do EU

„To nejsou chudáci, kteří odtamtud pocházejí. A pokud jsou chudí, tak jim sebrali peníze. A my tento řetězec plně monitorujeme. Mezi těmi, kteří jsou v Polsku (už je chytili, a dokonce museli sdělit, kdo to je), nejsou žádní Bělorusové a pouze dva Rusové. A desítky převaděčů, kteří sem předhazují lidi - to jsou Němci a především Poláci, ale také Ukrajinci a Litevci,“ řekl.