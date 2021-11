https://cz.sputniknews.com/20211109/muz-v-norsku-utocil-na-kolemjdouci-nozem-a-byl-zastrelen-pri-policejnim-zasahu-16451280.html

Muž v Norsku útočil na kolemjdoucí nožem a byl zastřelen při policejním zásahu

Muž v Norsku útočil na kolemjdoucí nožem a byl zastřelen při policejním zásahu

Útočník s nožem byl neutralizován policií v Oslu. Policisté se nejprve několikrát pokusili zasáhnout ho svým vozidlem, ale nakonec ho údajně zastřelili. 09.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-09T12:16+0100

2021-11-09T12:16+0100

2021-11-09T12:50+0100

svět

policie

útok

norsko

útok nožem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/613/66/6136637_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_ea5673c041d25ca0900de4aa83cd65ff.jpg

Policisté spustili palbu na podezřelého v městské části Bislett v norském Oslu v kolem 9:00 místního času, potvrdila policie. Policejní mluvčí sdělil, že při incidentu byl lehce zraněn policista.Norská média zveřejnila záběry údajného útočníka, nahého od pasu nahoru a třímajícího nůž. Policie pouze uvedla, že obětí je „více než jedna“, a o jejich stavu neposkytla žádné informace.Policie uvedla, že hlídkový vůz ve čtvrti Bislett na severu Osla najel do budovy, aby zastavil útočníka. Ten poté zaútočil na vozidlo a podařilo se mu otevřít dveře auta, uvedl policejní mluvčí Torgeir Brenden. Dodal: „Chtěl zaútočit na lidi na ulici, když přijela policie a zastavila ho.”Řekl, že na muže bylo vypáleno „několik výstřelů“, ale neupřesnil, zda to byli policisté v autě, kdo zahájil střelbu. Brenden řekl, že pachatel byl převezen do nedaleké nemocnice, kde zemřel. Jaký byl motiv podezřelého muže, zatím není známo.Minulý měsíc muž ozbrojený lukem, šípy a nožem zabil pět lidí v malém městě jihozápadně od Osla. Motivy útoku jsou zatím neznámé. Policie neví, zda lze jeho jednání kvalifikovat jako teroristický útok, i když takovou možnost nevylučuje.Starostka města Kongsberg Anne Sandová norskému listu VG řekla, že to pro město byla skutečná tragédie: „Děláme vše, co můžeme,“ dodala a oznámila, že v hotelu ve městě bylo zřízeno centrum pro pomoc obětem.Krátce po útoku norské policejní oddělení nařídilo policistům po celé zemi, aby si opatřili střelné zbraně. Policisté v Norsku zpravidla nenosí střelné zbraně bez zvláštního důvodu.

norsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, útok, norsko, útok nožem