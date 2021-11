https://cz.sputniknews.com/20211109/nikdy-v-existenci-cr-jsme-nebyli-v-tak-vazne-situaci-nova-vlada-zacne-jednat-okamzite-rekl-fiala-16451728.html

„Nikdy v existenci ČR jsme nebyli v tak vážné situaci.“ Nová vláda začne jednat okamžitě, řekl Fiala

„Nikdy v existenci ČR jsme nebyli v tak vážné situaci.“ Nová vláda začne jednat okamžitě, řekl Fiala

Nastupující český premiér Petr Fiala v pořadu ČT Události, komentáře prohlásil, že nová vláda určitě nebude mít tradiční 100 dní hájení, protože problémy, se... 09.11.2021

Na začátku rozhovoru Fiala odhalil, jak probíhala jednání koalic SPOLU a PirStan o koaliční dohodě.Fiala také zdůraznil, že jeho budoucí vláda nebude mít příliš času na rozkoukávání, protože Česko má dnes řadu problémů, které je potřeba řešit hned.„Možná nikdy v existenci samostatné České republiky jsme nebyli v tak vážné situaci. Covid, ceny energií, inflace, to jsou věci, které je potřeba řešit okamžitě,“ vyjmenovává Fiala problémy.Pokud jde o řešení covidové situace, nová vláda půjde podle kandidáta na premiéra cestou, kdy nejprve bude chtít přesvědčit rizikové skupiny k očkování, a pak se zaměří na trasování kontaktů, PCR testování, lokální opatření.Zásadní je pak podle něj to, aby měl boj s onemocněním jednu tvář v podobě ministra zdravotnictví, který bude předávat jasný výstup směrem k veřejnosti.Co se týče situace odběratelů energií po firmě Bohemia Energy, tak ta je podle Fialy tristní.Nyní podle něj bude nutné zhodnotit, jak je potřeba upravit legislativu. Sám by šel cestou půjčky ze strany státu dodavatelům poslední instance, aby lidé nemuseli platit astronomické zálohy za energii.Rozhovor s prezidentemPředseda ODS rovněž uvedl, že se už přes videohovor bavil s prezidentem Milošem Zemanem, který je v nemocnici. Fiala předpokládá, že prezident nebude blokovat kandidáty, které mu jako premiér předloží.Prezident ale podle něj v každém případě má zájem, aby byla nová vláda rychle v řádu týdnů.„Snažím se o to, aby i přesto, že máme rozdílné názory na řadu věcí, tak aby tu fungovala komunikace a všichni dělali to, co podle ústavy mají,“ avizuje Fiala.Co se týká aktivace článku 66 ústavy a přenesení prezidentských pravomocí, Fiala se domnívá, že je potřeba počkat, jak se bude stav prezidenta vyvíjet, a mít s ním trpělivost. Navíc se situace už zlepšuje, a prezident Zeman komunikuje s veřejností i ústavními činiteli a je připraven konat.„Pokud to bude jen trochu možné, tak nikdo z nás z koalice SPOLU, z ODS nechce ten článek uplatnit jen tak bez vážného důvodu,“ deklaruje Fiala.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

