Patřit na Západ neznamená patřit Západu. Názor k funkci „bezpečnostního cara“

Předvolební a povolební vize pětikoalice usilují o některé změny. Má se tím omezit či dokonce tak trochu „zneschopnit“ budoucí premiér? Proč je to líčeno tak... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

názory

josef skála

Vedle ministerstva zahraničních věcí a krom ministra pro evropské záležitosti máme mít nový úřad, který je inspirován US tradicí, na Seznam Zprávách o tomto postu hovoří jako o „bezpečnostním carovi“… Úředník dosazený do této pozice národního bezpečnostního poradce bude koordinovat bezpečnostní služby, působit bude z Úřadu vlády a, cituji, má „podporovat premiéra v klíčových bezpečnostních rozhodnutích…“ Je premiér nevidoucí o holi, že potřebuje „pomoc“?Skála: „Car“ se mu neříká ani v Americe, kde ta funkce existuje už desítky let. Jen postavy, nominované „hlubokým státem“, na ni přitom dosáhnou i tam. „Bezpečnostní car“ nad Vltavou bude v té samé „nomenklatuře“. V „kádrovém pořádku“ amerického „hlubokého státu“. Aby si „dodržování spojeneckých závazků“ vynucoval i poté, až pátá kolona volby prohraje. Náramně se bude hodit i garnituře, která je právě vyhrála. „Hluboký stát“ jí bude zadávat jen čím dál nevábnější úkoly. Nemá-li ztratit glanc příliš brzy a příliš moc, místodržící na špinavou práci je darem z nebes.Valenčík: Rozmnožování pozic ve státním aparátu k ničemu dobrému nevede. Funkcionáři obdaření mimořádnými pravomocemi nakonec válčí mezi sebou. Nic dobrého z toho neplyne ani pro ně, ani pro stát.Kromě zmíněných tu máme ještě také Úřad pro zahraniční styky a informace. Ten spadá pod ministerstvo vnitra. Řečeno analogií: dříve byly letecké posádky několikačlenné, dnes sofistikovaný stroj uřídí dva lidé. Čili: Je vůbec zahraniční politika ČR řízena někým, kdo má ucelený přehled a komu do toho „nekecá až moc lidí“?Skála: Česká republika žádnou zahraniční politiku nemá. Už dlouhé roky. V tom tkví náš problém. A ne v počtu těch, kdo do toho smí „kecat“. Jisté nuance mezi nimi sice jsou. Jen ale na vrchovatě ubohém plácku. Z cizích očí čtou jedni i druzí. První „jen“ z přízemně konjunkturálních pohnutek. Druzí coby poturčenci, horší než Turek sám.Valenčík: Toto skutečně přispívá k neefektivnosti. Taky to vede paradoxně k nekontrolovatelnosti, což vytváří podhoubí pro totalitní moc. Pokud znáte filmy s Pierrem Richardem, který ztvárnil velkého blondýna (Velký blondýn s černou botou / Le Grand blond avec une chaussure noire) tam se něco podobného dostatečně vtipně ilustruje: resp. různé síly se přetahují, konkurují si, diskreditují se, nakonec angažují amatéry, nemluvě o tom, že za nitky tahá zahraničí. Spíše než totalitu vidím v takovéto „distribuci rolí“ riziko chaosu. Doporučuji zhlédnutí Velkého blondýna s černou botou (FR/1972) či Návrat Velkého blondýna (FR/1974). Je to poučné a řekl bych, že také aktuální.Bezpečnostní car, resp. tato funkce, by měla spadnout do klína Tomáši Pojarovi. Byl náměstkem na zamini během Topolánkova předsednictví v EU, vehementně prosazoval dislokaci US radaru v Brdech, původně vzešel z neziskovky Člověk v tísni… To jsou ty nitky, za něž tahá zahraničí?Skála: Žhavý kandidát má příznačný životopis. Trčí z něj jen výkony proti vlastní zemi.Valenčík: Nechci primárně lidi kádrovat. Ale obávám se, že všechny pozice teď budou obsazeny lidmi a la Pojar. Pojar není horší jiných současných šéfů třeba BIS…No tak o Michalovi Koudelkovi, šéfovi BISky, není tajemstvím, že absolvoval zpravodajské výcviky u britské tajné služby MI6… Je též držitelem Tenetovy ceny za zahraniční spolupráci s USA (mezi BIS a CIA)… Mimochodem PirSTAN i Spolu si přejí, aby ve funkci zůstal jak Michal Koudelka (BIS), tak Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství; Berounský má zas sebou studijní program Akademie FBI v Quanticu…Skála: Řídit tajné služby lidé, hájící české národní zájmy, teď by například museli čelit zločinnému spolčení, zahánějícímu nás do energetické nouze. A brzy dost možná i do ničivých blackoutů. Právě to se však neděje. A krycí legendy, jimiž si ta hybridní válka proti nám myje pracky, pomáhá živit i zpravodajská komunita. Jak moc to souvisí s kursy a metály zpoza Atlantiku, je logicky státním tajemstvím.Valenčík: Ano, jde o zakonzervování orientace ČR. Takto to vyšlo z voleb v ČR, o dané konstelaci bylo vlastně rozhodnuto již dříve…Myslíte, že se staneme další hvězdičkou na praporu z pruhů a hvězd?Skála: To ne, nás teď čekají jen další „omezené suverenity“. Amerika se o rentu, dolovanou z okolního světa, s námi dělit nehodlá. Závisí na ní v míře, nemající srovnání. O to víc ji zkusí ždímat i z nás.Valenčík: Spíše se ptejme, nakolik je naše postavení v EU a NATO fakticky rovnoprávné… Pokud si někdo myslí, že patříme na Západ, pak to není totéž, jako patřit Západu. Nevyvaruji se klišé, ale přesto: výše citovaní lidé se nechali koupit a nás prodali.Roku 2022 nás čeká tzv. „české předsednictví“ v EU. Již jedno takové jsme v roce 2009 absolvovali. Tehdy Topolánkova vláda slibovala, že to „Evropě osladíme“, nakonec jsme se my rozpustili jako kostka cukru (viz dobová reklama…), předsednictví bylo předčasně předáno Švédsku… Jak to dle vás dopadne nyní?Skála: „Demoblok“, jenž právě přebírá moc, není ani „chlapem s gulama“. „Osladí“ to jen a jen nám. Z „eurokracie“ je kříženec kazisvěta a psychopata. Vládní koalice mu přísahala bezmeznou poslušnost. Tím rychleji se kompromituje i tím. Tím větším trapasem tak asi bude i „české předsednictví“. Tím víc mu to pak musí spočítat co nejširší vlastenecký blok.Valenčík: Já si spíš myslím, že „pětikoalici“ brzy začnou reálné problémy, že daleko větším otazníkem je právě naše česká, „místní“ úroveň, náš vlastní český dvoreček. Podívejte se, co se děje v energetice. Máte pocit, že tu je vůbec nějaká autorita, na niž by se šlo obrátit? Jak pak chcete něčemu v EU předsedat?Děkujeme oběma za interview.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

josef skála