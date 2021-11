https://cz.sputniknews.com/20211109/pirat-peksa-kope-do-ods-prestante-veset-lidem-buliky-na-nos-euro-je-vyhodne-pro-cesko-16457675.html

Pirát Peksa kope do ODS: Přestaňte věšet lidem bulíky na nos. Euro je výhodné pro Česko

09.11.2021

„Pan Stanjura se nechal slyšet, že euro pro Česko „zatím není výhodné“. Nejenže to není pravda – což také vyplývá z průvodního vyjádření ekonoma a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy, je to ale také silné déja vu. Navíc už několikáté,“ uvedl Mikuláš Peksa.Stanjura totiž podle něj buď nevidí, nebo nechce vidět řadu faktů, o kterých mluví jak ekonomové, tak i podnikatelé.Pirát přitom poznamenává, že pozice Stanjury „přijměme euro, až to pro nás bude výhodné“ působí racionálně a zdrženlivě. „Pokud se však podíváme na historické postoje ODS, tahle zdánlivá zdrženlivost je ve skutečnosti jen zástěrkou, jak debatu o euru hrát na obě strany – a přitom nepřiznat barvu,“ tvrdí Peksa.Europoslanec například upozorňuje na to, že od členů ODS nikdy nezaznělo vůči přijetí eura žádné jasné stanovisko, které by nějak vysvětlovalo, jaká kritéria „výhodnosti“ mají na mysli.„Česko by mělo přijmout euro až v okamžiku, kdy přínosy přistoupení k eurozóně převýší jeho nevýhody,“ referoval v programu ODS lídr do sněmovních voleb v roce 2010 Petr Nečas.A nakonec předseda ODS v roce 2017 Petr Fiala stejně podle Peksy zdrženlivě hovoří o „případném přijetí eura v budoucnu, kdy se to pro daný členský stát může stát smysluplnějším a výhodnějším než dnes.“Jak podotýká Peksa, úplně totožnou formulací, ze které o „ne-přínosech“ eura zas nezjistíme nic, dnes, v roce 2021, mluví i Stanjura.„No dobrá. V letech 2013 a 2014, kdy vrcholila krize eurozóny, se ještě takový postoj dal pochopit, ale jinak se zdá, že ekonomičtí konzultanti ODSky asi zamrzli v čase,“ domnívá se Peksa.Podle europoslance by bylo mnohem férovější, kdyby ODS nakonec přiznala, že euro nechce a nikdy chtít nebude.„Jestli to nedělá proto, že se bojí ztráty protievropských hlasů, nebo proto, že možná ,jen’ reprezentuje zájmy českých finančníků, kterým by v měnové unii dýchali za krk jestřábové z Evropské centrální banky, je otázka. Záplavy mlhy a nečitelných, na první pohled „racionálních a umírněných“ výroků ale nepomáhají nikomu – ani firmám, ani ostatním politikům, a ze všeho nejmíň České republice,“ uzavřel pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

