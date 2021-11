První místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková prozradila, proč odmítla ministerskou funkci

https://cz.sputniknews.com/20211109/prvni-mistopredsedkyne-kdu-csl-sarka-jelinkova-prozradila-proc-odmitla-ministerskou-funkci-16455593.html

V pondělí večer zastupitel města Brno a místopředseda lidovců Petr Hladík, který je odborným garantem v oblasti životního prostředí KDU-ČSL, prohlásil, že nepřijme nabídku stanout v čele resortu životního prostředí, a to z toho důvodu, že chce trávit více času se svou rodinou a nadále se věnovat své práci v Brně.Den poté, co Petr Hladík oznámil, že do Prahy, a tedy do vlády nepůjde, nabídky stat se členkou vznikající vlády se vzdala další přední představitelka lidovců, Šárka Jelínková, která měla obsadit funkci ministryně práce a sociálních věcí. Na svém twitterovém účtu první místopředsedkyně KDU-ČSL dala jasně najevo, že preferuje práci ve svém kraji, ve kterém byla zvolená do Senátu, a stejně jako její kolega Hladík nechce obětovat čas, který chce věnovat své rodině.Na sociálních sítích mnozí příznivci lidovců vyjádřili svou podporu Hladíkovi a Jelínkové, kteří se rozhodli, že ve vládě pracovat nechtějí. Nechyběla však ani kritika, někteří uživatelé totiž tvrdili, že jakýkoliv politik by měl být vždy připraven pracovat pro svůj stát.Reakce dalších členů vedení KDU-ČSLRozhodnutí svých spolustraníků později okomentoval samotný šéf lidovců Marian Jurečka, který ujistil, že KDU-ČSL už má připravené další kandidatury.Nechal se slyšet i místopředseda lidovců a europoslanec Tomáš Zdechovský, který se zastal svých kolegů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

