https://cz.sputniknews.com/20211109/serial-arcane-predstihl-hru-na-olihen-a-je-na-prvni-pricce-v-globalnim-zebricku-netflix-16449163.html

Seriál Arcane předstihl Hru na oliheň a je na první příčce v globálním žebříčku Netflix

Seriál Arcane předstihl Hru na oliheň a je na první příčce v globálním žebříčku Netflix

Netflix vydala první tři díly nového seriálu Arcane, které byly zveřejněny na YouTube kanálu tohoto streamovacího servisu. 09.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-09T10:41+0100

2021-11-09T10:41+0100

2021-11-09T10:41+0100

celebrity

rating

seriál

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16449262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b44c77f03ee5bd5eddd085350881ed6.jpg

Premiéra animovaného projektu se konala v neděli 7. listopadu. A tento seriál v popularitě dokonce předčil jihokorejské drama Hra na oliheň, a to hned ve 38 zemích.Prací na novém seriálu se zúčastnila dvě studia – Riot a Fortiche Productions, jejichž práci lze vidět v klipech na LoL.Události v Arcane se odehrávají kolem sester Jinx a Vi, mistryň League of Legends, které jsou zapojeny do konfrontace dvou měst – Zaunu a Piltoveru.Nové díly projektu budou vydány v průběhu příštích několika týdnů, jejich premiéry jsou naplánované na 14. a 21. listopadu.Dříve bylo oznámeno, že Netflix vydal teaser nové sezóny seriálu Stranger Things.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rating, seriál, netflix