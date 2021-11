https://cz.sputniknews.com/20211109/to-nejhorsi-co-muze-byt-je-lhani-sam-sobe-zacharovovou-rozzlobilo-obvineni-rf-z-migracni-krize--16458172.html

„To nejhorší, co může být, je lhaní sám sobě." Zacharovovou rozzlobilo obvinění RF z migrační krize

Napětí na bělorusko-polských hranicích se každým dnem stupňuje a to se pochopitelně odráží i na politické rétorice, v rámci níž stále častěji zaznívají různá... 09.11.2021

Maria Zacharovová na svém Facebooku v reakci na slova polského úředníka o tom, že Rusko lže a manipuluje s fakty a tím provokuje zesílení napětí v Evropě, uvedla, že napětí v EU se zvyšuje už mnoho let.Příkladů je podle Zacharovové spousta, a některé z nich se dokonce dostaly do učebnic.„Zničení irácké státnosti, ke kterému došlo v důsledku jednání americké administrativy a států, které se k ní připojily (mezi nimiž hrálo aktivní roli i Polsko), vedlo k tektonickým posunům v regionu. ,Arabské jaro’ sponzorované Západem, tažení NATO proti Libyi, kolektivní vměšování Západu do syrských záležitostí, podpora mezinárodního terorismu a hlavně vznik IS na troskách iráckého státu - to vše vedlo k masovému exodu migrantů z této části světa do Evropy. No a samozřejmě informační kampaně, jejichž základem je ponižování tradic a hodnot některých národů a kultur ve prospěch jiných,“ upozornila Zacharovová.„Zopakuji to, co právě uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zodpovědnost za řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici nese Západ, který ji vyprovokoval svými činy na Blízkém východě. A řešit by tuhle situaci měl při plném respektu k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Nemusíte předstírat, že to začalo včera. Situace na východní hranici EU je jen součástí celkového obrazu. Nevidět to, nechápat a neuznávat – právě tohle je manipulace s fakty a lži. To nejhorší, co jen může být, je lhaní sám sobě,“ podotýká Zacharovová.Místo přednášek o napětí se zabývejte raději jako mluvčí polského ministerstva zahraničí zajištěním práv novinářů, kteří jsou polskými bezpečnostními složkami vytlačováni z hranic pomocí agresivní fyzické cenzury, včetně blokování mobilní i internetové komunikace a světelně-hlukového působení. To vše je nehorázným porušením demokratických standardů svobody slova a sdělovacích prostředků, což je v rozporu se základními závazky států v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy vůči právům novinářů,“ pokračovala Zacharovová.„Mimochodem. Při odpovědi na vaši pasáž o ,napětí na kontinentu’ jsem nepřipomněla rozmístění protiraketové obrany a dalších typů amerických zbraní v Evropě, genezi ukrajinské krize, protiruskou energetickou hysterii a náměstí Džochara Dudajeva ve Varšavě. Ne, že bych na to zapomněla, ale myslím si, že je lepší ani nezačínat,“ uzavřela mluvčí ruského MZV.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

