Tok plynu do Německa plynovodem Jamal-Evropa se zvýšil více než dvojnásobně

Tok plynu do Německa plynovodem Jamal-Evropa se zvýšil více než dvojnásobně

Přímé dodávky plynu do Německa plynovodem Jamal-Evropa se zvýšily více než dvojnásobně. Vyplývá to z informace německého plynovodního operátoru Gascade. 09.11.2021

V době 06.00 do 07.00 hod SEČ přesáhlo čerpání 850 tisíc kubíků, zatímco včera večer kolísalo v mezích 330 až 365 tisíc kubíků.Předtím byly dodávky tímto plynovodem přerušovány na několik dní, i když probíhal revers plynu z Německa do Polska. Gazprom podotýkal, že kolísání poptávky po plynu záleží na faktických potřebách zákazníků, a zdůraznil, že plní objednávky evropských spotřebitelů v plném rozsahu.Plynovod Jamal-Evropa je jednou z hlavních tras dodávek ruského plynu do EU (vedle plynovodu Nord Stream a plynovodního systému Ukrajiny). Pozornost účastníků trhu je na něj nyní upoutána s ohledem na plány Gazpromu zvýšit dodávky do evropských podzemních plynojemů. Společnost je hodlala zahájit poté, co 7. listopadu ukončí naplnění ruských podzemních plynojemů.Místopředsedkyně řídicí rady Gazpromu a šéfka Gazprom Exportu Jelena Burmistrovová ve svém video prohlášení k účastníkům mezinárodní plynové konference Flame dříve vysvětlila, proč nemá společnost zájem na vysokých cenách plynu v Evropě.„Opakuji ještě jednou: nemáme zájem ani na rekordně nízkých, ani na rekordně vysokých cenách plynu. Ty poslední přivedou k degradaci poptávky po plynu v Evropě, což je zřejmě v rozporu s našimi zájmy jakožto výrobce a dodavatele,“ řekla.Místopředsedkyně řídicí rady zdůraznila, že Gazprom chce vidět evropský trh vyváženým a předvídatelným, aby jak společnost, tak i spotřebitelé mohli úspěšně rozvíjet svůj byznys.„Připomenu, že v minulém roce, kdy byly ceny velmi nízké kvůli malé poptávce a velké nabídce, byl Gazprom obviňován z toho, že nesnižuje dodávky do Evropy. Nyní se situace obrátila o 180 stupňů, a změnila se na pravý opak také obvinění proti Gazpromu ze strany těch samých politiků, masmédií, a dokonce i odborníků,“ řekla Burmistrovová.Závěrem podotkla, že obchodní partneři a zákazníci Gazpromu nemají žádné připomínky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

