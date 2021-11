https://cz.sputniknews.com/20211109/v-masaznim-salonu-v-centru-zlina-doslo-k-vybuchu-dva-policiste-jsou-zraneni-16453249.html

V masážním salonu v centru Zlína došlo k výbuchu. Dva policisté jsou zranění

V provozovně masérských služeb ve třetím patře budovy na náměstí Míru ve Zlíně vybuchl plyn. Dva policisté, kteří na místě pomáhali, se nadýchali kouře... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-09T14:03+0100

K výbuchu došlo ve třetím poschodí vícepodlažního domu.„Skleněné střepy, kusy oken a dalších předmětů, které exploze vymrštila na náměstí, dopadaly mezi kolemjdoucí, přičemž někteří z nich mohou hovořit o velkém štěstí,“ popsal zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík.Hlídka městské policie dorazila na místo do pěti minutpo explozi. Hasiči přijali oznámení o výbuchu zhruba ve 12:30 a také okamžitě vyjeli na místo.„Po výbuchu do budovy vběhli dva policisté, lehce se nadýchali kouře a skončili v péči zdravotnické záchranné služby, ale měli by být v pořádku. Dále policie před naším příjezdem evakuovala deset osob ze spodní části budovy. O dalších případných zraněních nemám žádné informace,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.Hasiči, kteří mají k dispozici výškovou techniku, nyní dům v centru krajského města prohledávají.„Samotné místo incidentu a jeho okolí je uzavřeno proti vstupu nepovolaných osob. Děkujeme veřejnosti za respektování pokynů strážníků a policistů a důrazně žádáme, aby spoluobčané nevstupovali za pásky zakazující vstup,“ oznámil Janík.Exploze v kavárně v KazachstánuNedávno došlo k výbuchu i v kazašském městě Aktau na jihozápadě země. Výbuch zahřměl v jedné z kaváren, která byla v důsledku incidentu zcela zničena.K výbuchu ve městě Aktau v Mangystauské oblasti, která se nachází v jihozápadní části země, došlo v neděli večer. Podle dostupných informací byla v důsledku exploze zcela zničena dvoupatrová budova kavárny Ajanat. Moment výbuchu byl zachycen na videu.Tisková služba regionální správy upřesnila, že v souvislosti s výbuchem nikdo nevyhledal lékařskou pomoc v nemocnici.Oficiální zástupce Ministerstva pro mimořádné situace Republiky Kazachstán Talgat Uali sdělil agentuře Sputnik, že podle tvrzení majitele byla kavárna večer zavřená a v době výbuchu tam nikdo nebyl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

