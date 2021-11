https://cz.sputniknews.com/20211109/vondrackova-vystupuje-v-polsku-lide-ji-pisi-aby-to-zvazila-kvuli-bojum-televize-proti-lgbt-16454394.html

Vondráčková vystupuje v Polsku. Lidé ji píší, aby to zvážila kvůli bojům televize proti LGBT

Česká zpěvačka Helena Vondáčková vyrazila do sousedního Polska, kde má pracovní záležitosti. Z cesty sdílela fotografie na Instagramu a lidé na ně reagovali... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

I když už by Vondráčková dávno mohla jen lenošit a užívat si důchodového věku, je stále velmi profesně aktivní. Kromě toho se snaží také neustále pracovat na svém vzhledu, a tak v 74 letech vypadá opravdu skvostně. A je plná energie!A pod jejím příspěvkem se okamžitě hromadily reakce.Další podotýkali, že vypadá naprosto super a božsky.Někteří uživatelé ale byli zvědaví a zajímalo je, s jakou písní Vondráčková v polském pořadu vystoupí. „Helenko a co budete zpívat? Sluší Vám to všem,“ uvedla fanynka.Pár jedincům se ale nelíbil fakt, že Vondráčková souhlasila s působením právě na této polské televizní stanici. A mají pro to své vysvětlení.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

