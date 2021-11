https://cz.sputniknews.com/20211109/zemrel-herec-z-filmu-duna-dean-stockwell-16450458.html

Zemřel herec z filmu Duna Dean Stockwell

Zemřel herec z filmu Duna Dean Stockwell

Americký herec Dean Stockwell, známý ze seriálu Quantum Leap a filmu Duna z roku 1984, zemřel ve věku 85 let. Oznámil to portál Deadline s odvoláním na... 09.11.2021, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že herec zemřel ráno 7. listopadu ve svém domě, a to přirozenou smrtí.Dean Stockwell se narodil v roce 1936 v Severním Hollywoodu. Už v sedmi letech se začal účastnit inscenací na Broadwayi, a pak i televizních show a filmů. Kromě Quantim Leap a Duny hrál také ve filmech Modrý samet režiséra Davida Lynche, Manželství s mafií, The Dunwich Horror, Compulsion, Paříž, Texas aj. Stockwellova herecká kariéra trvala přes 70 let.

Zprávy

cs_CZ

