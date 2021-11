https://cz.sputniknews.com/20211110/a-je-to-zamestnanec-by-se-mel-pri-vstupu-do-prace-prokazat-covid-pasem-navrh-schvalila-vlada-sr-16467947.html

A je to. Zaměstnanec by se měl při vstupu do práce prokázat covid pasem. Návrh schválila Vláda SR

A je to. Zaměstnanec by se měl při vstupu do práce prokázat covid pasem. Návrh schválila Vláda SR

Na Slovensku by se zaměstnanec měl při vstupu do práce prokázat očkováním na onemocnění covid-19, potvrzením o překonání nemoci nebo negativním výsledkem... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T16:23+0100

2021-11-10T16:23+0100

2021-11-10T16:24+0100

slovensko

slovensko

pokuta

koronavirus

covid pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/13270962_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_c4182173ae14e54882a6ddfbd9373a14.jpg

Osobu, která odmítne prokázat svou totožnost, by neměli vpustit do provozů či na hromadnou akci.Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti se třetí vlnou pandemie onemocnění covid-19.Návrh schválila slovenská vláda na středečním jednání. Zároveň navrhuje, aby jej parlament přijal ve zkráceném legislativním řízení.Zaměstnanec si může testování zajistit sám, nebo mu jej bezplatně zajistí zaměstnavatel. Pokud zaměstnanec odmítne bezplatné testování v práci, mělo by se to kvalifikovat jako překážka v práci na straně zaměstnance, a to bez náhrady mzdy.Během krizové situace by z důvodu onemocnění covidem-19 mělo být možné uzavřít provoz. Měla by tak učinit osoba vykonávající státní zdravotní dozor a o pomoc může požádat i policistu.Policista by také mohl od lidí vyžadovat potvrzení o očkování, překonání nebo negativním testu na onemocnění covid-19.Pokud osoba urazí zdravotníky, zfalšuje covid pas nebo ohrozí poskytování zdravotní péče, tak by mělo být možné uložit pokutu až 1 000 eur.Za přestupky spáchané během mimořádné situace, nouzového stavu nebo výjimečného stavu by měla být pokuta až 1 500 eur, v blokovém řízení až 700 eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, pokuta, koronavirus, covid pas