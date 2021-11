https://cz.sputniknews.com/20211110/advent-se-neuprosne-blizi-mesta-se-pripravuji-na-vanocni-trhy-v-olomouci-to-bude-bez-kluziste-16469154.html

Advent se neúprosně blíží, města se připravují na vánoční trhy. V Olomouci to bude bez kluziště

Advent se neúprosně blíží, města se připravují na vánoční trhy. V Olomouci to bude bez kluziště

První adventní neděle tentokrát vychází na 28. listopad, vánoční trhy v hanácké metropoli však začínají ještě dříve. Organizátoři tak již připravují bohatý... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Již v tomto týdnu se v centru Olomouce montují stánky pro vánoční trhy, dohromady jich letos bude celkem 130. Můžeme se těšit na oblíbené punče, občerstvení, dárkové předměty, vánoční zboží či řemeslné výrobky.Mluvčí pořádající společnosti Kulturní Olomouc Monika Řehulková uvedla, že dodržování rozestupů před stánky a povinnost dezinfekce platily pro prodejce v minulém roce. V tom letošním vydali doporučení na umístění plexiskel a využívání respirátorů.Již ve čtvrtek se v Olomouci spustí vyhlídkové ruské kolo na městském tržišti, program vánočních trhů začne 19. listopadu. Odstartuje vystoupením kapely Queenmania a potrvá do Štědrého dne, kdy bude ukončen půlnoční mší pod otevřeným nebem. Co se týče rozsvícení vánočního stromu, to je v plánu v neděli 21. listopadu v 18:00.Chybět nebude historický kolotoč a Ježíškova dílna. Novinkou bude zvláštní stánek s vyhlídkou na střeše. Milovníci bruslení však letos budou muset kluziště oželet, to bude totiž chybět.Co se týče dalších měst v Olomouckém kraji, pak v Prostějově se rozzáří vánoční strom v pátek 26. listopadu. V Přerově začnou trhy rozsvícením stromu 28. listopadu, na to naváže koncert kapely Argema. V Šumperku začnou vánoční trhy poslední listopadovou neděli, tehdy se rozsvítí vánoční strom. Součástí trhů bude i betlém, andělský fotokoutek, zvonička a kaplička s Ježíškovou nebeskou kanceláří.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

