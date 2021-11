https://cz.sputniknews.com/20211110/amerikodiziakum-na-slovensku-niektori-policajti-mzu-pouzit-brutalitu-ini-idu-pred-sud-za-sputanie-16462940.html

Amerikodiziakum na Slovensku. Niektorí policajti môžu použiť brutalitu, iní idú pred súd za spútanie

Amerikodiziakum na Slovensku. Niektorí policajti môžu použiť brutalitu, iní idú pred súd za spútanie

Určite sa pamätáte na video z októbra roku 2014, keď policajti pri kontrole vozidla vodičke Marte, ktorá neuposlúchla pokyny nasadili putá. Nikto ju nepovalil... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T14:19+0100

2021-11-10T14:19+0100

2021-11-10T14:19+0100

názory

slovensko

policie

zásah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/886/66/8866647_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_3eeb5d079290e55249a4e7dd84b59d11.jpg

Bol som vtedy v USA a pýtal som sa policajta v priateľskej debate, čo by urobil, ak by som do neho sotil, alebo sa ho dotkol. Povedal mi, že by mi okamžite z boku podkopol nohy, skočil na mňa a nasadil by mi putá. V akom protiklade bolo video dcéry Márie, (hodnotím ju podľa intonácie hlasu a spôsob “inteligentného“ vyjadrovania sa) ktorá mi evokuje mladú vyobliekanú slečinku vysedávajúcu v kaviarňach bratislavských obchodných stredísk. Za tento zákrok stál expolicajt Tiefenbach už po druhý raz pred Okresným súdom Bratislava V a už po druhý raz ho neprávoplatne odsúdili na tri roky podmienečne, verejné ospravedlnenie sa a 10 ročný zákaz zastávať rozhodovaciu funkciu. Asi by to bolo dnes po šiestich rokoch absurdum!Nuž, ale dva najnovšie prípady policajtov, prvý s invalidom, ktorého pováľali za nenosenie rúška v podchode po zemi a druhý akcia bezrúškárov v Lidli sa stali príkladom útokov na občanov. A policajný prezident Hamran ide za surové zachádzanie s občanmi policajtov dokonca odmeniť! A minister vnútra na bezpečnostnom výbore v NRSR dokonca verejne pochválil konanie policajtov!Zaujímavé, ako mainstreamové televízie zostrihali záznam z akcie v Lidli, a vystrihli momenty kopancov a časť kedy spútaného stojacieho bezrúškara udrel zozadu päsťou do líca jeden z policajtov. A policajti to forsírujú ako útok na verejného činiteľa a žiadajú väzbu pre bezrúškarov (jeden, ktorý len bránil druhého pred údermi policajtov, neprávoplatne skončil vo väzbe a zranený). A na záver surovo zasahujúci policajti týchto „nebezpečných násilných a páchateľov“ povalili na zem. Asi podľa vzoru niektorých brutálnych amerických strážcov zákona na základe udomácňujúceho sa u nás amerikodiziakuma. Veď je im vzorom aj prezidentka, ktorá kozmonauta Bellu nazvala astronautom. Ešteže nepovedala, že letel do vesmíru s posádkou USA. Chcel som si video z Lidlu ešte raz pozrieť na Youtube, ale vyžadovalo odo mňa údaje na bankovej karte, alebo fotografiu občianskeho preukazu. Všetko sú to osobné údaje na identifikáciu mojej osoby a dokonca aj prístup k môjmu účtu. Absurdum nad absurdum!!! Čo na to úrad na ochranu osobných údajov?Nuž, mne to pripadá, že sa vraciame do čias, kedy si policajti mohli dovoliť všetko!!! Kedy sa občan ani nemohol sťažovať na postup polície a dovolať sa spravodlivosti!!! Vraví sa: „Babka babce a budou kapce!“ Čo vlastne onedlho budú znamenať kapce? Domyslite si, ako postupuje represia nielen na Slovensku.Politicko-spoločenský verklík sa po tridsiatich rokoch teda pomaly, ale isto dokrúca do celej obrátky. Čo to tu máme dnes za systém, keď policajti znova bijú ľudí za priestupky??? Zatiaľ jediný rozdiel medzi tými vyššie spomínanými a tými zo 17. novembra 1989 na Národnej triede v Prahe je len to, že obušky vymenili za päste a kopance.A vedenie polície, konkrétne policajný prezident Hamran i minister vnútra Mikulec sa “bijú po prsiach, ako tu robia poriadky!!! A tak, čo sme si vo voľbách zvolili, to si musíme odtrpieť! Len aby si verchuška ústavne neodsúhlasila vedúcu úlohu vládnej koalície na večné časy a nikdy inak. Budeme len dúfať, že už nikdy viac nebudú voliči zmyslov zbavení, aby na základe bububu a dnes sa ukazujúcich klamstiev prestala rozmýšľať nad tým, koho zaškrtnúť na volebných lístkoch. Dnes nenávidí podľa posledného prieskumu víťaza volieb Matoviča skoro 90 % občanov a znesie ho len 11 %. Politika, ktorý oklamal pol milióna naivných voličov aj doplňujúcou vetičkou: „Nebojte, dobre bude“. Takže aj takto vyzerá dobro podľa nášho psychopubertálneho indivídua vedúceho tento celý politický moloch, ktorý smeruje do bahna bahnúceho.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211107/obavame-se-nejhorsiho-blaha-vyzval-policii-sr-aby-vyhlasila-patrani-po-zmizele-caputove-16430629.html

https://cz.sputniknews.com/20211108/incident-v-piestanech-jeden-z-odmitacu-byl-vzat-do-vazby-lidi-zuri-a-mluvi-o-politicke-objednavce-16441293.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

slovensko, policie, zásah