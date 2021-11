https://cz.sputniknews.com/20211110/david-k-situaci-na-belorusko-polske-hranici-hrozi-vazny-konflikt-pouziti-sily-v-regionu-je-realne-16464906.html

David k situaci na bělorusko-polské hranici: Hrozí vážný konflikt. Použití síly v regionu je reálné

Na bělorusko-polské hranici to vře. Migranti z Iráku se snaží dostat do EU přes území Běloruska. Náměstek šéfa polské diplomacie Polska Piotr Wawrzyk varuje... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Přechod Kuźnica – Bruzgi hlídá 12 tisíc polských vojáků. Mluví se o několika tisících migrantů. Jak moc vážně-nevážně to EU s migranty myslí? Poláci v tomto nedrží basu s EU… Mezi migranty jsou i ženy a děti.Ivan David: Vycházím z dostupných zdrojů, mohu nabídnout srovnání – pokud chodí migranti přes Turecko, EU nehne ani brvou. Příkladem slouží situace, která eskalovala na řecko-turecké hranici (na řece Evros). Řekům se podařilo tuto hranici před náporem migrantů ubránit. Možná si čtenáři vybaví tehdejší stupňované vydírání, kterého se EU dostalo od tureckého lídra Erdogana. Poznamenávám, že turecký prezident je známý tím, že své oponenty neváhá vrhat do vězení, aby místo řádně zvolených politiků dosazoval sobě nakloněné osoby. Před tímto EU ochotně přivírá oči, a vlastně také i USA. Turecku se dlouhodobě platí za to, aby mírnilo počet migrantů na cestě do EU.Když jdou migranti naopak přes Bělorusko, EU se neomezí „znepokojením“, ale sahá k tvrdší rétorice, dokonce k sankcím. Souvisí to pochopitelně s tím, že Bělorusko je obecně podporováno Ruskem, a také intenzívní svazové spojenectví těchto zemí. Bělorusko je pro RF nárazníkovou zemí, je zde i společná síť včasné radarové výstrahy. Samozřejmě existuje vypjatý běloruský nacionalismus, který by chtěl popřít svazek s Ruskem… Proto EU podporuje běloruskou opozici, pro její pěkné oči to nedělá… Svazek Bělorusko-Rusko není dle EU žádoucí.EU přece chtěla zřídit „bezpečné průchody pro imigranty“, aby se těmto nebránilo v průchodu…EU opravdu používá dvojí metr, a to tak, jak se hodí. Všechno to znevěrohodňuje principiálnost evropské politiky.Jinými slovy hrozí vážný konflikt. Je otázkou, zda by paradoxně „nepomohl“ sjednotit lidi v Polsku a Bělorusku, protože by tím utichly vnitřní politické rozpory. Použití síly v regionu je tedy reálné.Uznávám však, že chování Běloruska, tedy dovoz migrantů, je nekorektní postup. Ale stejně tak nekorektní je chování EU, které by rádo normovalo dění v Bělorusku. Co předvádí Polsko, to je také daleko jakékoli korektnosti. Lukašenko jistě není demokrat, ale čím je horší Erdogana, kterého EU sankcemi nestíhá? Erdogan s opozicí zachází nesrovnatelně hůře (režim po známém puči pozatýkal 50 000 lidí…)Bělorusové provokují, což není správné. Především tím ale reagují na tendenci EU zasahovat do vnitřních záležitostí Běloruska. Staví-li Poláci na hranici ostnatý drát proti migrantům, pak je skutečně otázkou, jak je to s jednotnou unijní politikou… Poláci říkají, že hranice země není čára na mapě, ale že je to posvátná hranice; ať už se ta polská hranice v historii jakkoli měnila… Osobně tak trochu nechápu uprchlíky, že do riskantního podniku berou právě ty ženy a děti…9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Nyní nové „zdi“ rostou, viz ostnatý drát mezi Polskem a Běloruskem. Luboš Palata 9. 11. na ČRo Plus řekl, že nemá rád slovo „migrant“, jelikož jde o běžence. Jenže pozapomněl zdůraznit, že nebýt vlivu Západu, běženci by se nedali do pohybu… Co o tom soudíte? Zaseli jsme vítr, sklidili bouři?Běženec, pokud „běží“, pak migruje. Nedělal bych z toho zas takové eufemismy. Říká-li někdo, že migrace je přirozená, pak bych reagoval tím, že stejně přirozená je i obrana před migrací. Člověk je tvor, který si hájí své teritorium. I on má své teritoriální chování a brání se konkurentům.Území je zdrojem existenčních možností, proto si člověk hlídá území, na kterém žije. Ano, v Evropě vymíráme, děti plodíme jen v ideální situaci. V tzv. chudých zemí na to jdou obráceně. Buď budeme demografický pokles řešit importem lidí zvnějšku, jak říkají jedni, nebo se můžeme poučit a nečekat při plánování rodin na právě ideální podmínky. V historii jsme i u nás mívali vysokou porodnost. Bylo to v době, kdy při vyšším počtu dětí stoupala naděje, že alespoň některé se dožije dospělosti.Co z toho vyplývá konkrétně pro nás teď?Buď migrantům s vysokou porodností ustoupíme, nebo se – bohužel – s nimi dostaneme do konfliktu. Všechno je to navíc zápas o zdroje.Lukašenko prý pomáhá migrantům. EU jej za to kritizuje. Čím se Lukašenko liší od Merkelové, která svou větou „zvládneme to“ migraci do Německa vlastně pobídla… Někteří to interpretují tak, že Merkelová migranty vlastně pozvala.Podpora migrace je dlouhodobou strategií EU, „řeší“ tím otázku vymírání evropské populace. Asi se doufá, že přicházející do EU jsou ochotni pracovat, také za menší mzdu… Německo jako hostitelská země nejspíše věří, že přibyde-li legálních migrantů, může to vyřešit určité vnitřní problémy. Migranti jsou proto „vítání“. Ironicky dodávám, že v rámci toho přece nebudou ponižováni tím, že se po nich budou chtít doklady, když mají pomoci německé ekonomice…Tok lidí z Běloruska této logice neodporuje. Potíž je v tom, že Bělorusko je v blízkém vztahu k Rusku, kteréžto je na sankčním seznamu EU; logika, smysl a účel sankcí proti RF – to by bylo na samostatnou debatu... Proto všechno, co přichází z Běloruska (Ruska), EU apriorně (iracionálně) vnímá jako „to nechtěné“. Samostatnou analýzu by si zasloužily vztahy EU a Polska. Jak jsem uvedl výše, Bělorusové a Poláci by si „eskalací či konfliktem“ na hranicích mohli pomoci v konsolidaci vnitřních záležitostí. Tyto procesy mají určitě ještě další proměnné a širší kontext. Bojím se, aby se EU opravdu nevymstila ona politika dvojího, trojího… metru.Pokud Poláci uplatní sílu vůči migrantům alias běžencům alias exulantům…, čím by se to lišilo od incidentů se střelbou v rámci socialistické československo-německé (SRN) hranice? Našemu bývalému režimu se takové zásahy dosud vyčítají.Migranti z ČSSR utíkali vesměs ze své mateřské země, která po nich střílela. V případě migrantů na bělorusko-polské hranici by mohlo dojít na střelbu do lidí, kteří přicházejí zvenčí. Bělorusové na tom zájem nemají, byla by to reakce Polska.Podotknu, že spousta Kurdů žije ve Švédsku, ale i v Německu. V Polsku by Kurdové asi nezůstávali. Pro Česko je to budiž poučení v tom, že se tu někteří uklidňují, že migranti zatím nemají o Česko zájem. Podívejme se vnímavě na to, čeho se tedy obávají v Polsku… Jde-li speciálně o Kurdy, tito většinou pracovat chtějí a jen menší část z nich jeví rysy fanatického radikalismu… Přesto Polsko reaguje tak, jak reaguje.V důsledku migrace rostou násilné incidenty. Už zase někdo nožem útočil v německém vlaku v Bavorsku. Děje se to kousek od nás, a v této spolkové zemi to není vůbec poprvé… Naši politici „nevidí – neslyší“. Co myslíte? Co zbývá občanům ČR (v případě eskalace situace)? Ostatně přes naše území pašeráci přepravují migranty do dalších zemí EU…Zde bych spíše viděl to, že kriminalita je i mezi vlastním obyvatelstvem. Na to, kolik je v EU již migrantů, by šlo vlastně o statisticky pochopitelný počet případů, které tímto neomlouvám. Zdůrazňuji, že tím vůbec nebagatelizuji údaje o násilných útocích.Horší je, že násilných útoků bude přibývat, pokud poměry v EU budou neutěšené a důvody pro třenice mezi různými etniky nevymizí. Mezi migranty nejsou jen invalidé, ženy, děti a starci. Je tam mnoho mladých mužů, kteří byli vychováni v jiné kultuře a kteří mají třeba odlišný názor na život. Mladí muži jsou obecně agresivnější než třeba ti starci… Další fakt je, že se migranti většinou chovají dle svých zvyklostí, resp. dle zvyklostí země svého původu. EU tím, že paušalizovala vlastní zvyklosti, si vlastně říká o to, že cizí prvek nabude dominance.Co tím přesně míníte?Silová (násilná) řešení konfliktů jsou běžnější v jiných zemích, než jak je tomu v naší kultuře.Viděl byste nějakou spojitost s tím, že vedle toho, co probíráme, USA posilují svou přítomnost v Černém moři pomocí svých válečných plavidel? Že by se mohlo jednat o nějakou „vyšší hru“, mající destabilizovat situaci v Evropě?Přímou souvislost tu nevidím. Vojensko-průmyslový komplex potřebuje objednávky, proto se konají různá cvičení a přesuny vojenské techniky. Vždy to může přerůst do válečného konfliktu. Může k tomu dojít ale i náhodou.Ptám se proto, poněvadž Poláci vnímají situaci na hranici jako „napadení“ své země a pokud by se aktivovaly články NATO, pak by pozice té či oné válečné lodě dávala už konkrétní smysl… Ostatně války začínají nějakým „regionálním“ problémem… Konečně syrský konflikt způsobil, že jsou teď USA přítomny na syrském teritoriu. Otázkou míním tyto vztahy v širším rámci.Já věřím tomu, že kvůli bělorusko-polské hranici USA do konfliktu nepůjdou. Že by problémy na tomto teritoriu měly spustit větší mezinárodní konflikt, to se mi zatím zdá jako méně pravděpodobné.Rusko se určitě do Běloruska nevměšuje tak, jak se mu přičítá. Je pravda, že ona běloruská hranice je současně hranicí s NATO. Rusko se určitě do Běloruska nevměšuje tak, jak se mu přičítá. Je pravda, že ona běloruská hranice je současně hranicí s NATO. Rusko dnes ale má určitě zájem na tom, aby mělo „klid" na práci uvnitř federace, kde je v běhu řada projektů, kdy se staví a modernizuje. Události na hranici mezi Polskem a Běloruskem vnímám spíše tak, že jde o nekonzistentní a nepromyšlený přístup EU, v jehož důsledku dochází ke krizi, kdy v konečném důsledku trpí i kurdské ženy a děti. Smutné je to, jak toho zneužívají neziskovky v Evropě. Měly by si všímat podstaty problému a nedělat z toho levnou mediální show, na níž ochotně parazitují někteří politici.Děkujeme za rozhovor.

