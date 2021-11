Dvě skupiny nelegálních migrantů pronikly na území Polska. Všichni migranti byli zadrženi

https://cz.sputniknews.com/20211110/dve-skupiny-nelegalnich-migrantu-pronikly-na-uzemi-polska-vsichni-migranti-byli-zadrzeni-16459719.html

„Skupiny tvořené nejméně několika desítkami lidí prorazily plot v oblasti Krynki a Bělověže," uvádí polské rádio.Dále se uvádí, že část nelegálních migrantů, která pronikla na území Polska, byla vojáky vrácena zpět na hraniční linii. Všichni nelegální migranti, kteří se dostali na území Polska, byli zadrženi a nachází se pod dohledem. Uvedl to ministr národní obrany Mariuzsz Blaszczak.Rádio dále informuje, že poblíž hraničního přechodu Kuźnica, kde v pondělí docházelo k pokusům o prolomení hranice, je v současnosti situace klidná.Kromě toho Minsk dnes ráno informoval, že byli nalezeni čtyři kurdští uprchlíci, které zbili polští pohraničníci.Stop německým aktivistůmPodle informací měla polská policie zastavit autobus s německými aktivisty z humanitárních skupin Seebrücke Deutschland a LeaveNoOneBehind, který mířil na hranici s Běloruskem. Aktivisté chtěli pomoci migrantům. Uvádí agentura DPA.Agentura informuje, že autobus byl zastaven několik kilometrů od hraničního přechodu Kuźnica na bělorusko-polské hranici. Tři kilometry od hranic začíná území, pro které byl vyhlášen výjimečný stav. Aktivisté také původně plánovali přivést migranty do Německa, německé ministerstvo zahraničí však varovalo před právními důsledky takového kroku.Sankce EUV Evropské unii avizovali svoji připravenost rozšířit a zpřísnit sankce ve vztahu k běloruským úřadům v souvislosti s vlnou migrantů na hranicích s Polskem. Informoval o tom ministr zahraničí Německa Heiko Maas.EU podle slov Maase považuje za důležité vysvětlovat ve vlasti migrantů důsledky falešných slibů, kvůli kterým nelegální migranti platí tisíce dolarů a které je následně přivádějí do běloruských lesů. Podle Maase je nezbytné nemilosrdně poukazovat na důsledky každého skutku Lukašenka.V pondělí se několik tisíc nelegálních migrantů ze zemí Blízkého východu a severní Afriky, včetně žen a dětí, kteří se nacházejí v Bělorusku, přesunulo směrem k polské hranici. V Minsku uvedli, že když se uprchlíci ocitli u plotu, snažili se vysvětlit polským pohraničníkům, že opustili své země kvůli ohrožení života.Polské úřady zdůraznily, že jde o „dosud největší pokus o hromadné násilné proniknutí" na polské území. Polští pohraničníci odmítli pustit migranty a ti se pokusili prolomit zátarasy.V posledních měsících Litva, Lotyšsko a Polsko hlásí nárůst počtu nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Například do Polska se podle posledních údajů pokusilo nelegálně vstoupit více než 30 tisíc lidí.Alexandr Lukašenko již dříve upozorňoval, že kvůli západním sankcím nemá Minsk „ani peníze, ani sílu".

