Europoslanec SR vysvětlil, proč EU najednou umí být v přijímání migrantů nekompromisní

Slovenský politik Milan Uhrík z hnutí Republika, který v současné době působí coby europoslanec, přišel s úvahami v souvislosti se situací na polsko-běloruské... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T20:26+0100

2021-11-10T20:26+0100

2021-11-10T20:26+0100

„Chápete někdo? EU pozvala miliony přistěhovalců z Afriky a arabských zemí a nyní mají problém s přistěhovalci z Běloruska,“ napsal na úvod příspěvku.Následně připomněl, že před rokem stavbu hraničních plotů na jihu Evropy zakazovali a kritizovali, nyní ji budou na východě financovat.„Západ uvalil sankce na destabilizaci Běloruska/Ruska a nyní se diví, co se to děje... Ne, neříkám, že imigrační vlna z Běloruska je v pořádku,“ upozornil autorZastává názor, že se to musí zastavit stejně jako imigrační koridory z jihu.„Imigranty v Evropě nechceme. Pokrytectví západních liberálů však volá do nebe. Když jde o to uškodit ‚špatným východoevropským státům‘, tak najednou umí být EU i v přijímání migrantů nekompromisní. Ale samozřejmě pouze u těch z východu. Ti z jihu jsou v EU nadále vítáni jako ‚kulturní obohacení‘ a budoucnost Evropy. Už ať ti sluníčkařští poblouzenci ve vládách skončí, neboť rozvrátí nejen Evropu, ale i okolní východní státy,“ podotkl.Sledující Uhríka ve svých komentářích vesměs podpořili.„Dnes bych pro vstup do EU v žádném případě nehlasoval. Odrbali nás jako velký malého,“ napsal Ľubomír Perunko.„Být Polskem, tak bych přistavil autobusy a odvezl je na německou hranici. Vy jste je pozvali, tak pečujte. Váš problém. Pokud to Německo nechce, tak ať Polsku zaplatí, když mohou platit Turecku,“ přišel s doporučením Tomáš Trgala.„Milane, velmi dobře napsané a hlavně výstižně. Banda kriminálníků v EU to je už diagnóza, a ne politika,“ vyslovila se Michaela Xena.„Maďarsko začalo poprvé stavět plot, za což jej EU odsoudila, a nyní i finančně podporují, ale jen na hranicích Polska, BR. To je dvojí metr. Zatím EU nám přinesla jen zlo, chudobu, pandemii, dehumanizaci, debilizaci a zničení tradice,“ zareagovala Kateřina Cehlariková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

