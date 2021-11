https://cz.sputniknews.com/20211110/goebbles-by-mel-radost-jak-mensina-vnucuje-nazor-vetsine-neco-k-vyroku-stepanka-o-pekarove-a-ct-16467195.html

„Goebbles by měl radost, jak menšina vnucuje názor většině.” Něco k výroku Štěpánka o Pekarové a ČT

„Goebbles by měl radost, jak menšina vnucuje názor většině.” Něco k výroku Štěpánka o Pekarové a ČT

Mediální expert a člen hnutí Trikolóra Petr Štěpánek zveřejnil ironický příspěvek, k němuž ho inspirovala zpráva o tom, že šéfka TOP 09 Markéta Pekarová... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T15:26+0100

2021-11-10T15:26+0100

2021-11-10T15:26+0100

česko

poslanecká sněmovna

čt

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15222927_0:252:1200:927_1920x0_80_0_0_df7e789eeb1b6c3ded6e851117376876.jpg

„Dnes je velký den České televize. Poprvé v novodobé historii České republiky stane v čele Poslanecké sněmovny její člověk,“ sarkasticky poznamenal na úvod statusu Štěpánek.Doplnil, že Markéta Pekarová Adamová, jinak též předsedkyně TOP 09, je na veřejnoprávní obrazovce zdaleka nejprotežovanějším politikem.„Muselo to dát fakt obrovskou fušku vymyslet, jak Pekarovou propašovat do předvolebního vysílání prakticky každý den. Co na to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání? Nic. Dál pod vedením Václava Mencla z ODS spokojeně spí,“ podotkl mediální expert.Pod příspěvkem Štěpánka se objevily poznámky sledujících, kteří moc političku nešetřili.„Jasný trend naší další politiky - netřeba zkušeností a znalostí, stačí být dostatečně arogantní a hlasitě dokola omílat naučená hesla,“ uvedla Helena Pencová.„Tahle nešťastná povaha si může být jistá, že se jí jednou budou chtít všichni zbavit,“ věští Alena Zajíčková.„K té nešťastné osobě se nemá cenu nadále nijak vyjadřovat. Ale jak vymletí jsou její voliči, je zarážející. Co je to za lidi, že jsou schopni volit takový pytel trusu?“ nechápe podporu Markéty Pekarové Adamové Petr Srovnal.„Podívejte se na ten výraz očí, kdyby mohla, tak bude vraždit!!!! Kdo tuhle sebranku volil, když se ptám, nikdo se nechce přiznat...“ vyslovil podobný názor Petr Chromčák.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

poslanecká sněmovna, čt, markéta pekarová adamová